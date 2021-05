KTO Başkanı Gülsoy'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Mesajı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi başlatmasının 102. yıldönümünün büyük gururu ve onurunu yaşıyoruz” diyen Gülsoy, mesajında şu ifadelere yer verdi.

Türk Milletinin kurtuluş mücadelesinin başladığı gün olan 19 Mayıs 1919’un, zafere giden yolda ülkemiz ve milletimiz adına atılan en önemli adım olduğunu vurgulayan Gülsoy; “Kendi tarihini, kültürünü bilen, milli benliğine sahip çıkan ve değerlerini yeni nesillere aktarabilen milletler, ilelebet yaşarlar. Bu imanla yola çıkan ve Samsun’da bağımsızlık meşalesini yakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, fedakâr Türk milleti ile birlikte başlatılan bu kutlu yürüyüşü, zaferle taçlandırmıştır” dedi.

“GENÇLERİMİZ ATASI'NIN EMANETİNE SAHİP ÇIKACAK”

Yeşeren umutları daim kılacak, Türkiye Cumhuriyeti’ni her zaman bir adım ileriye götürecek olanların gençler olduğunu belirten Gülsoy, mesajını şöyle sürdürdü:

“Büyük Önder Atatürk, ‘En büyük eserimdir’ dediği Türkiye Cumhuriyeti’ni de ‘Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri, ona bırakacağım ve gözüm arkamda olmayacak’ diyerek gençlere emanet etmiştir. Biliyoruz ki, Türk gençliği de kendisine Atası tarafından emanet edilen bu değere her zaman sahip çıkmalı, üzerine düşen görev ve sorumluluklarını yerine getirmeli; şanlı tarihimiz ışığında, emanet aldıkları bu eşsiz mirası daha da zenginleştirmek için büyük bir özveriyle çalışmalıdır. Bizler de devlet, millet ve iş dünyası olarak böylesine gençleri önemseyen, onlara inanan ve geleceği onların aydınlatacağını düşünen Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan hiçbir zaman ayrılmamalı, gençliğimize sahip çıkmalı, gençlerimize çıktıkları yolda yol göstermeli, onlara fırsat vermeliyiz. Çok daha müreffeh bir ülke olmanın en temel yolu budur. Atatürk tarafından armağan edilen geleceğimiz ve umudumuz olan gençlerimizin, bağımsızlığa, Cumhuriyete, Atatürk ilke ve devrimlerine ve 19 Mayıs ruhuna her zamankinden daha fazla sahip çıkacağına inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle, böylesine anlamlı günde başta gençlerimiz olmak üzere tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bizlere bağımsız Türkiye'yi armağan eden ve bu uğurda can veren aziz şehitlerimize Cenabı Hakk’tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimizi de minnet ve saygı ile anıyorum.”

