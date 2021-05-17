Kayseri'de 17 günlük kısıtlama sonrası yoğunluk



Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın sona ermesiyle birlikte cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı.

Türkiye genelinde artan koronavirüs vakaları nedeniyle 29 Nisan'da başlayıp 17 Mayıs'a kadar süren 17 günlük tam kapanma uygulaması bu sabah saat 05.00 itibariyle sona erdi. Haftanın ilk iş gününde toplu taşıma araçlarındaki yoğunluk nedeniyle kendi araçlarını kullanan vatandaşlar, trafikte uzun araç kuyrukların oluşmasına neden oldu. Şehrin işlek cadde ve sokaklarında da yoğunluk yaşandı. Banka ve kamu kurumlarının önlerinde ise uzun kuyruklar oluştu. Polis ve zabıta ekipleri, yoğunluk yaşanan alanlarda vatandaşları maske ve mesafe konusunda uyardı.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-05-17 12:22:30



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