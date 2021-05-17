Yahyalı Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısı yaptı

Yahyalı Belediye Meclisi, 2021 yılı Mayıs Ayı olağan meclis toplantısını yaptı. Belediye Başkanı Esat Öztürk başkanlığında belediye meclis salonunda toplanan mecliste 6 gündem maddesi görüşüldü.

Toplantıda Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet Sinek İlaçlama Aracı alınması, Orta Anadolu Kalkınma Ajansına (ORAN) proje başvurusunda bulunulması gündem maddeleri görüşülerek oy birliği ile karar bağlandı. Mecliste, 2020 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesap Cetvellerinin görüşülmesi, Otopark bedeli ile ilgili olarak yerleşim bölgelerinin gruplara ayrılması, 100. Yıl Mahallesi L34C12C2C, L34C13D1D, L34C12C3B, L34C13D4A ve L3412C3C nolu paftalarda ilave uygulama imar planı ve değişikliği yapılması ve Yenice, Kirazlı ve Derebağ Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan L34C18A4C, L34C18A4D, L34C17B3C, L34C17B3D, L34C17B4C, L34C17B4D, L34C17B1A, L34C17D2B ve L34C17D2A paftalarında ilave uygulama imar planı yapılması gündem maddeleri ise araştırılmak üzere ilgili komisyonlara sevk edildi.

Meclis toplantısında meclis üyelerinin bayramını kutlayan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, “Geçmiş Ramazan Bayramımız mübarek olsun. Buradan Filistinli kardeşlerimize alçakça saldıran işgalci İsrail Devleti’ni kınıyorum. Şehit olan Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Filistin halkının her zaman yanındayız. Bu bayram sevdiklerimizden uzakta, evlerimizde, buruk bir bayram geçirdik. Rabbim tez zamanda Koronavirüs illetinden bizleri kurtarsın. Eskiden olduğu gibi coşkulu geçen, sevdiklerimizle doya doya hasret giderdiğimiz bayramlara kavuşalım. İnşallah alınan tedbirler ve aşılama çalışmaları neticesinde Kurban Bayramını daha güzel bir şekilde kutlarız” diye konuştu.

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