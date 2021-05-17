Kayseri'de tam kapanmanın ardından insan ve araç seli 17 gün evde kalan vatandaşlar kısıtlamanın bitmesiyle soluğu dışarıda aldı

Oje sürdükten 10 saat sonra vücutta ne olur?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri'de vatandaşlar 17 günlük tam kapanmanın bitmesiyle beraber soluğu dışarıda aldı. Cumhuriyet Meydanı'nda yaşanan araç ve insan yoğunluğu da havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında 17 gün boyunca uygulanan tam kapanma sona erdi. Kapanmanın sona ermesiyle beraber Kayserili vatandaşlarda soluğu dışarıda aldı. Kapanmayla beraber yoğunluğun azaldı Cumhuriyet Meydanı da yeniden dolup taştı.

Yaşanan insan ve araç yoğunluğu da havadan görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.