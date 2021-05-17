Maske denetiminde polislere hakarete para cezası



Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de maske denetimi yapan polis memurları A.A. ve Ö.A.'ya hakaret ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan R.Ü. (50), 8 bin 840 TL cezaya çarptırıldı. Cezada hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verildi.

Kayseri'de geçen yıl 12 Eylül'de Kocasinan ilçesinde maske denetimi yapan polis memurları A.A. ve Ö.A., R.Ü.'ye maske takmasını, aksi halde ceza yazacaklarını söyledi. Bunun üzerine R.Ü., polis memurlarına hakaret etti. Şikayet üzerine R.Ü. hakkında, 'hakaret' suçundan dava açıldı. Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi´nde görülen davada, sanık R.Ü. hazır bulundu. Şikayetçi polis memurları duruşmaya katılmazken, avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Suçlamaları kabul etmediğini belirten sanık R.Ü., "İddiaları kabul etmiyorum. Olmayan bir şeyi varmış gibi sunuyorlar. Suçsuzum" dedi. Mahkeme hakimi, R.Ü.'yü, 'hakaret' suçundan 8 bin 840 TL para cezasına çarptırdı. Hakim, cezada hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2021-05-17 15:08:26



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