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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ukraynalı turistler Aladağlar Milli Parkı'nı gezdi

İHA

Ukraynalı turistler Aladağlar Milli Parkı'nı gezdi

Bünyesinde Kapuzbaşı Şelaleleri, Hacer Ormanları, Yedigöller, Demirkazık gibi birçok kaynak değerini barındıran Aladağlar Milli Parkı Ukraynalı turistleri ağırladı.
Aladağlar Milli Parkı’nın doğal hazinelerini keşfetmek için aylar öncesinden rezervasyonlarını Orman Köşkleri için yaptıran Ukraynalı turistler 3 gün boyunca alanı ziyaret ederek fotoğrafladılar.
Yerli ve yabancı ziyaretçiler için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 14 adet yaptırılan orman köşk evlerinin yapımı 2018 yılında tamamlandı.
1995 yılında milli park olarak ilan edilen Aladağlar Milli Parkı’nda dağcılık, kaya tırmanışı, rafting, doğa yürüyüşleri ve dağ bisikleti gibi aktiviteler yapılabiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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