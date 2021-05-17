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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç, karantinadaki çiftçinin yüreğine su serpti

İHA

Başkan Büyükkılıç, karantinadaki çiftçinin yüreğine su serpti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaylada hayvanları ile birlikte kalan ve koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantina dolayısıyla hayvanlarının su ihtiyacını gideremeyen çiftçi Ömer Dede’nin su talebine anında cevap vererek, 20 ton su gönderip, ‘hayvanlarını da, seni de susuz bırakmayız’ dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’de çiftçilik yapan, hayvanlarını Yılanlı Dağı’nda yaylada otlatan ve koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantina nedeniyle hayvanları susuz kalan 33 yaşındaki çiftçi Ömer Dede’ye anında yardım elini uzattı.
Başkan Büyükkılıç, kendisine cep telefonundan hayvanlarının susuz kaldığını ve karantinadan dolayı dışarı çıkamadığını belirten bir mesaj atan çiftçi Dede’ye tankerle 20 ton su gönderdi.
Çiftçi Ömer Dede, Başkan Büyükkılıç’a zor durumda bırakmadığı için minnettar olduğunu belirterek, “Yılanlı Dağı’nda hayvanlarla birlikte yaylada kalmak için gelmiştim. Geçen hafta Salı günü rahatsızlanınca test yaptırdım, pozitif çıktı. Hayvanların yanında kendi isteğimle karantinada kaldım, suyu dışarıdan alıyordum ama karantinada bulunmamdan dolayı ayrılamadım” dedi.
Başkan Memduh Büyükkılıç’a mesaj attığını ve anında karşılık verildiğini söyleyen Dede, “Hayvanların suyu hiç yoktu, tankın başında su bekliyorlardı. Memduh başkanımıza bir mesaj atayım dedim, olayın konusunu ve hayvanlarını fotoğrafını başkanımıza attım. Kendisi toplantıdaymış, Memduh başkan hemen talimat vermiş. Daha sonra telefonda konuştuk, Başkanımız ‘hayvanlarını da seni de susuz bırakmayız. Bayramınızı kutlarız, geçmiş olsun’ diye konuştu. Ardından tankerle 20 tonluk su gönderildi” ifadesinde bulundu.
Çiftçi Dede, Başkan Büyükkılıç’ın bu yaklaşımı sonrası onur ve gurur duyduğunu belirterek, mutluluğunu şu sözlerle anlattı:
“Arkamızda birilerinin olduğunu görmek çok güzel bir duygu. Başkanlarımız tarafından böyle bir yaklaşımda bulunmaları nedeniyle onur ve gurur duydum. Herhangi bir su sıkıntısı çekmedik. Sıkıntımı çözdüler, başkanımıza teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye başkanımız Memduh Büyükkılıç’a minnettarım, beni zor durumda bırakmadı.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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