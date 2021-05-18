Bellona Kayseri Basketbol coach Avcı ile anlaştı

Bellona Kayseri Basketbol takımı coach Ayhan Avcı ile anlaşmaya vardı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı, coach Ayhan Avcı yeni sezon öncesi anlaşmaya vardı.

Sezonun tamamlanmasının ardından yapılan görüşme sonrası 2 yıllık prensip anlaşmasına varılan tecrübeli antrenör dün Kayseri’ye geldi. Yapılan son görüşmenin ardından Ayhan Avcı ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Uzun zamanladır Kayseri ekibinin başında yer alan coach Ayhan Avcı, 20222023 ve 20232024 sezonunda da Bellona Kayseri Basketbol takımının başında olacak.

Ayhan Avcı yönetimindeki Kayseri ekibi, 20112012, 20122013 ve 20162017 sezonunda FIBA Avrupa Kupası finali, 20142015 sezonunda Türkiye Ligi finali ve 20162017 sezonunda ise Türkiye Kupası finali oynamıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.