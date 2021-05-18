Kayserispor’da 3 kaleci forma giydi Doğan Alemdar 35 gol yedi

Hes Kablo Kayserispor’da geride kalan sezon 3 kaleci forma giydi. 1 yabancı ve 2 yerli isim kalede görev yaptı.
Süper Lig 20202021 futbol sezonunu 41 puanla 17.sırada tamamlayan Kayserispor'da 3 kaleci forma giydi. Ligin en az gol atan takımı olan ve sezonu 17 averaj noktalayan Kayserispor'da eldivenleri en çok giyen 18 yaşındaki kaleci Doğan Alemdar oldu.
İlk 8 hafta kaleyi koruyan Silviu Lung 8 maçta 10 gol yerken, 3 maçta kalesini gole kapattı. Lung’un ardından kaleyi devralan genç kaleci Doğan Alemdar 29 maçta sarı kırmızılı formayı giydi. Genç kaleci, kalesinde 35 gol görürken 9 maçı ise gol yemeden noktaladı. Bir diğer kaleci İsmail Çipe ise 5 maçta görev yaptı ve 7 gol yedi. İsmail Çipe sadece 1 maçta kalesinde gol görmedi.
Doğan Alemdar 29 maç 35 gol 9 maçta gol yemedi
Silviu Lung 8 maç 10 gol 3 maçta gol yemedi
İsmail Çipe 5 maç 7 gol 1 maçta gol yemedi
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.