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Thodex mağdurlarına önemli uyarı Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin: "Thodex tüketim değil ticaret olduğundan dolayı tüketici hakları başvurularından sonuç çıkması olası değil”

İHA

Thodex mağdurlarına önemli uyarı Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin: "Thodex tüketim değil ticaret olduğundan dolayı tüketici hakları başvurularından sonuç çıkması olası değil”

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, vatandaşların dolandırıldığı kripto para borsası Thodex ile ilgili olarak, "Thodex tüketim değil ticaret olduğundan Tüketici Hakları başvurularından sonuç çıkması olası değil” dedi.
Thodex’in bir tüketim değil üretmek ve kazanmak için yapılan bir ticaret olduğunu söyleyen Mahmut Şahin, “Thodex olayı tüketici hukukuna giren bir olay değil. Thodex tamamen tüketmek amaçlı değil, üretmek ve kazanmak amaçlı yapılan bir yatırımdır. Dolayısı ile Thodex’ten mağdur olan insanları tüketici kabul edemeyiz. Yani bu olay tamamen bir ticarettir. İki tarafta tacirdir, iki tarafta birbirine kar tavsiye ediyor. Satmak için alınan bir şeyden bahsettiğimiz için bu tüketici sayılmaz. O nedenle bunda tüketici hukukundan bahsedemeyiz. Bu olaya kaza olarak bakarsak, kaza ‘geliyorum’ dedi. Göstere göstere geldi. Biz uzun zamandır uyarıyoruz. Basın açıklamaları ile televizyon programlarında uyardık. Bunu bir düzenlemesinin yapılması gerektiğini, burada bir boşluk olduğunu söyledik. Bu düzenleme yapılmadı. Yıllardır bu konuşuluyor. Komşumuz İran bile, bundan 4 sene önce düzenlemesini yaptı. Bundan dolayı şu anda İranlı insanlar mağdur değil ve İran’a belki de ekonomik anlamda katkı sağlıyor. Fakat biz bu düzenlemeyi yapmaya çok geciktik. Düzenlemeden önce yapılan bir işlemden dolayı düzenlemeden sonra yapılacak, açılacak bir dava neye göre açılır? Nasıl sonuçlanır? Bunu bilmek hakikaten çok zor ama ben bu mağduriyetten dolayı vatandaşları sorumlu tutamıyorum. Çünkü herkesin içerisinde kar edildiğini ilan ede ede, reklam yapa yapa vatandaşlara cazip gösterildi Vatandaşta kendi ülkesinde olan bir olaya dahil oldu, yatırımını yaptı. Burada vatandaşı aç gözlülük ile suçlamak, ‘oh olsun’ demek yanlış. Biz hukuk devletiyiz. Hukuk devletinde eğer vatandaş dolandırılmışsa, vatandaşa ‘oh olsun’ denmez. Bu düzenleme neden yapılmadı? Bu vatandaşlar neden mağdur edildi. Vatandaş görememiş ama devlet de mi görememiş bu dolandırıcılığı. Devletin buna önlem alması lazımdı, tedbir alması lazımdı. Daha önceki çiftlik bank olayında tam 1 buçuk sene bas bas bağırdım. ‘Yapmayın bu adam gidecek, bu dolandırıcı, bunu denetleyin’ dedim. Ne oldu? Adam kaçtı aklımız başımıza geldi. Çiftlik bank çok rahat fakat bu adam ile ilgili enteresan olarak üzerine çok düşüldü. Bu da bizim aklımızda ‘niye?’ sorusunu getirdi. Yani bu adam gerçekten etkili, yetkili birilerinin paralarını mı götürdü? Onun için mi düşülüyor? Yoksa hukuken mi düşülüyor? Hukuken düşüyorsak, neden olduktan sonra bunu peşine gidiyoruz? Mesela bir kavşakta sürekli kaza olur ama o kavşakta önemli biri kaza yapınca oraya ışık konulur. Bunun tedbirlerini önceden alalım. Bununla ilgili yetkili birimlerimiz var. Yeteri kadar yetkili insanımız var. İşe alınmışlar, birimler kurulmuş. Bunun tedbirini almayı vatandaşa bırakmayalım” dedi.

"Tüketici hakem heyetlerine şikayetler sonuç vermez"
Şahin, kripto para borsası ile ilgili düzenleme öncesinde yapılan şikayetlerin sonuç vermeyeceğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Vatandaşlarımız hukuki haklarını aramak için Thodex’i mahkeme vermiş. Fakat mahkemeye verdiği tarih itibari ile Thodex ortaya çıktı. Bir düzenlemenin olmadığı hususta mahkemeye başvurmak altı boş olan bir başvurudur. Buradan bir şey çıkacağını ben zannetmiyorum. Çünkü neye göre başvurduk? Neye göre dolandırıldık? Bunun hukuki mevzuatı nedir? Yasal alt yapısı nedir? Böyle bir şey oluşturulmadı. Bundan sonra oluşturulacak. Yani daha önceden yapılmış bir işlem için daha sonradan yapılacak düzenlemenin karşılığı yoktur. Vatandaş tabi ki hakkını arasın hukuka başvursun ama burada suçlamayı yaptığı kişi önemli. Devlet düzenleme yapmadığı için ben devletin birimlerinin sorumu tutulması gerektiğini düşünüyorum ama başvuruda yanlış, sonuçta alınamayacak. Ben buradan bir şey beklenmesin diye tavsiye ediyorum. Aynı şekilde tüketici boyutunda da bu bir ticaret olduğu için hakem heyetleri yetkili değil. Tüketiciler böyle bir işlem için hakem heyetlerine başvurmasınlar. Çünkü hakem heyetleri farz edelim ki tüketiciyi haklı buldu. Yanlış karar olacak ve mahkemeden dönecek. Farz edelim ki doğru bir karar oldu. Bu tüketici işlemi olmadığı için reddedecek. Yani bu boşu boşuna bir uğraş, tüketici heyetlerini meşgul etme ve sonuç alınamayacak bir işlemdir. Bu işlem tüketici işlemi değildir. Kimse boşu boşuna hakem heyetlerine başvurmasın.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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