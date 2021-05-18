Sprey boyayla tahrip edilen peribacalarına 'mikro kumlama' tekniği

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Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde, sprey boya ile tahrip edilen peribacalarının temizleme çalışmaları devam ediyor.

Yeşilhisar ilçesi, her yıl Kapadokya bölgesine gelen yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği bölgelerin başında yer alıyor. Başta Soğanlı Vadisi olmak üzere çok sayıda doğal güzelliğe sahip ilçe yüzlerce turisti ağırlıyor. İlçenin Araplı yokuşu mevkiinde bulunan 40 peribacasından bazılarına geçen aylarda bazı kişilerce sprey boya ile zarar verildi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, sprey boyayla zarar verilen peribacalarının temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Nevşehir Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı Bölge Müdürlüğü görevlileri, peribacalarındaki sprey boyaları mikro kumlama tekniğiyle yüzeye uygun kum püskürtlerek eski haline getiriyor.

Yapılan çalışmaların gelecek ayın sonuna doğru bitirileceği belirtildi. Öte yandan, jandarma ekipleri de bölgedeki tarihi yapıların zarar görmemesi için denetimlerde bulunuyor.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2021-05-18 13:24:12



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