Büyükkılıç: "Yeni mezarlık çalışmaları devam ediyor"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erkilet Bülbül Pınarı Mezarlığı’nda yapımı devam eden yeni mezarlık çalışmalarını yerinde inceledi. Büyükkılıç, “Bülbülpınarı Mezarlığı’nda 2 bin 450 tane yeni mezarlık çalışmaları devam ediyor. İldem’de 450, Argıncık’ta 1500 ve aynı zamanda Asri Mezarlık’ta 2 bin ilave mezarlık yapılıyor. Yine Asri Mezarlık’ta 6 bin mezar yapılacak kapasite söz konusu” dedi.

Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı sorumluluk alanlarındaki mezar yerleriyle ilgili çalışmalarını hassasiyetle sürdürürken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erkilet Bülbül Pınarı Mezarlığı’nı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç’a Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcüman ile Fen İşleri Daire Başkanı Ali Hasdal da eşlik etti. Asri Mezarlık ile Erkilet, Argıncık ve İldem mezarlıklarında yeni mezar yeri çalışmalarının planlı bir şekilde devam ettiğini belirten Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, “Erkilet Bülbül Pınarı bölgesindeki mezarlığımızı ziyaret ettik. Öncelikle geçmişlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Tabi ki Kayseri'miz gelişiyor, büyüyor, güzelleşiyor, ister istemez ihtiyaçlar da değişiyor. Biz bu anlayış içerisinde her bölgenin kendi bölgesine hitap edecek şekilde mezarlıklarımızı genişletme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bülbül Pınarı Mezarlığı’ndayız, 2 bin 450 tane yeni mezarlık çalışmaları devam ediyor. İldem’de 450, Argıncık’ta bin 500 ve aynı zamanda Asri Mezarlık’ta 2 bin ilave mezarlık yapılıyor. Yine Asri Mezarlık’ta 6 bin mezar yapılacak kapasite söz konusu, onun da çalışmalarını yapıyoruz” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, her bölgeye hitap edecek şekilde mezarlıkların sayısını artıran bir yaklaşım içerisinde çalışmaları sürdürdüklerini vurgulayarak, “Aynı zamanda mezarlıklarımızın çevre düzenlemesini de önemsiyor ve o konuda da şehrimize yakışır bir konuma getirmeye özen gösteriyoruz” dedi.

Büyükkılıç, sözlerinin sonunda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet diledi.

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