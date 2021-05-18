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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Talas Belediye Meclisi toplandı

İHA

Talas Belediye Meclisi toplandı

Talas Belediye Meclisi toplanarak gündeminde bulunan 8 maddeyi karara bağladı.
Meclis Salonu’nda Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündem maddelerinin tamamı oybirliği ile karara bağlandı.
Altıntepe Camii altında yaptırılacak olan semt kütüphanesi için Talas Belediyesi ile Talas İlçe Müftülüğü arasında protokol imzalanmasını içeren gündem maddesinin yanı sıra çeşitli imar planı konuları da görüşülerek kabul edildi.
Toplantıda ayrıca bazı müdürlüklerin görev ve çalışma yönetmeliklerinin güncellenmesi de karara bağlandı.

FİLİSTİNE DESTEK AÇIKLAMALARI
Talas Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı oturumunda söz alan meclis grup başkanları Ragıp Dost, Murat İlhan, Mustafa Çalıksoy ve Ahmet Yörenç de hem geçmiş Ramazan bayramını tebrik etti hem de Filistin’e destek açıklaması yaptı. İsrail’i kınayan meclis grup başkanları, İsrail’in kadın çocuk ayırmadan katliamlarını sürdürdüğünü ve savaş suçu işlediğini işaret ederek bir an önce durdurulması gerektiğine vurgu yaptı.

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