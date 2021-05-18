FETÖ sanığı öğretmene 8 yıl hapis

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanan öğretmen Tayfun T. (32), karar duruşmasında, 8 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 4´üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, geçen yıl 25 Ağustos´ta, 'FETÖ/PDY üyeliği'nden hakkında dava açılan öğretmen Tayfun T., bugün görülen karar duruşmasında hazır bulundu. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2010 yılı sorularının sızdırılması sonrası işe girdiği iddia edilen ve örgüt evlerinde kaldığı belirlenen Tayfun T., üzerine atılan suçlamaları kabul etmediğini, tanık beyanlarının iftira olduğunu söyleyerek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Tayfun T.´yi, `silahlı terör örgütüne üye olma´ suçundan 8 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırarak, hükümle birlikte tutuklanmasına karar verdi. Karar sonrası Tayfun T., kelepçelenerek, cezaevine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2021-05-18 14:50:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.