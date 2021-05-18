Kayseri'de, iş yerlerinden 65 bin liralık hırsızlığın şüphelileri adliyede 

Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, iş yerlerinden 65 bin lira değerinde kapı, pencere ve PVC tamir malzemesi çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Melikgazi, Pınarbaşı ve Bünyan ilçelerindeki iş yerlerinden 65 bin lira değerinde kapı, pencere ve PVC tamir malzemeleri çalındı. Hırsızlık ihbarları sonrası İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu hırsızlık şüphelileri U.Ç., Ü.Ç. ve D.K., Melikgazi'deki evlerinde gözaltına alındı. Çalıntı eşyalara ise el koyuldu. Şüpheliler, Melikgazi Jandarma Komutanlığı´ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST
2021-05-18 16:06:40
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.