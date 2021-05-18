FETÖ üyesi sanığa 6 yıl 3 ay hapis

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Kayseri’de FETÖ/PDY terör örgütü üyesi iddiasıyla yargılanan şahsa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık M.C. hazır bulunurken, sanık avukatı da duruşmaya katıldı. FETÖ/PDY ile ilişiğinin olmadığını savunan M.C., “Beraatımı talep ediyorum” dedi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda, tutuksuz sanık M.C. hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

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