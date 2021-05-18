Kayseri'de bir ay içerisinde 106 bin 433 araç kontrol edildi, bin 232 araç trafikten men edildi

Kayseri'de trafik polisleri tarafından bir ay içerisinde yapılan uygulamalarda, 106 bin 433 araç kontrol edilirken, bin 232 araç ise trafikten men edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin farklı noktalarında yapılan uygulamalarda, 56 bin 970 araç kontrol edilirken, eksikliği görülen 13 bin 546 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Ayrıca alkollü araç kullanmaktan ve 100 ceza puanını doldurmaktan 85 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken, 755 araç çeşitli suçlardan trafikten men edildi. Sorumluluk alanında, belirtilen dönem içerisinde; 1’i ölümlü 159’u yaralamalı ve 201'i maddi hasarlı olmak üzere toplam 361 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 224 kişi ise yaralandı.



Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü

Trafik denetimlerinde kontrol edilen 45 bin 79 araçtan eksiği veya kural ihlali tespit edilen 7 bin 268 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Ayrıca, alkollü araç kullanmaktan ve 100 ceza puanını doldurmaktan 20 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken, 422 araç çeşitli suçlardan trafikten men edildi. Sorumluluk alanında, belirtilen dönem içerisinde; 1’i ölümlü 21’i yaralamalı ve 47’si maddi hasarlı olmak üzere toplam 69 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 4 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi ise yaralandı.



İlçe merkezleri

İlçe merkezlerinde yapılan uygulamalarda ise, 4 bin 384 araç kontrol edilirken, eksiği ve kural ihlali tespit edilen toplam 490 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Alkollü araç kullanmaktan ve 100 ceza puanını doldurmaktan 7 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken, 55 araç çeşitli suçlardan trafikten men edildi. Sorumluluk alanında, belirtilen dönem içerisinde 9’u yaralamalı ve 9’u maddi hasarlı olmak üzere toplam 18 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 18 kişi yaralandı.

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