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Uyuşturucu tacirine 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 600 TL para cezası

İHA

Uyuşturucu tacirine 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 600 TL para cezası

Kayseri’de çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile yakalanan ve uyuşturucu satıcısı olduğu iddiası ile hakim karşısına çıkan sanığa 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 600 TL para cezası verildi.
5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık S.B. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, sanık avukatı da duruşmada hazır bulundu. Sanık S.B. savunmasında uyuşturucu ticareti yapmadığını söyleyerek, “beraatımı ve tahliyemi istiyorum” dedi.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık S.B.’ye ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma’ suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 600 TL para cezası verilmesine hükmetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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