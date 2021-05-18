Kayseri’nin İncesu ilçesinde ablalarının yasak aşk yaşadığını iddia ettikleri bir kişiyi sopalarla darp eden 2 kardeşe 4’er yıl 2’şer ay hapis cezası verildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar B.G. ve C.G. mahkeme salonunda hazır bulunurken, müşteki ve taraf avukatları da duruşmaya katıldı. Sanıklar B.G. ve C.G., üzerine atılı suçu kabul etmeyerek, beraatlerini ve tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar B.G. ve C.G.’ye ‘basit yaralama’ suçundan 4’er yıl 2’şer ay hapis cezası verdi.

Olay

Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin İncesu ilçesinde 24 Temmuz 2016’da meydana gelen olayda, B.G. ve C.G., eski komşuları olan B.H.'nin ablaları ile yasak aşk yaşadığını iddia ederek şahsın evine gitti. B.H.’nin evinin etrafında biraz gezdikten sonra boş bir alanda B.H.’nin önünü keserek sopalarla darp eden kardeşler, şikayet üzerine gözaltına alındı.

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