Eşinin ölümüne neden olmakla yargılanan kocaya ağırlaştırılmış müebbet istemi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eşinin ölümüne neden olmakla yargılanan kocaya ağırlaştırılmış müebbet istemi

DHA

Eşinin ölümüne neden olmakla yargılanan kocaya ağırlaştırılmış müebbet istemi


Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde tartıştığı eşi G.S'nin 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek ölmesine neden olduğu iddiasıyla tutuklanan  M.S´nin yargılandığı davada duruşma savcısı mütalasını açıkladı. Savcı, sanık M.S´nin `eşi kasten öldürmek´ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Duruşma, sanık avukatlarının süre istemesi üzerine ertelendi.
Olay, 5 Temmuz'da İncesu ilçesi Saraycık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.S. ile eşi G.S. evde henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sonrası, G.S., 3'üncü kattaki evin balkonundan düştü. Ağır yaralanan kadın, çağrılan ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. G.S., hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Jandarma, kavga sırasında eşinin balkondan düşmesinden sorumlu olduğu iddiasıyla M.S.'yi gözaltına aldı. M.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve hakkında, 'eşi kasten öldürmek' suçundan dava açıldı. Çiftin çocukları H.S. ve B.S. ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı.
Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık M.S. hazır bulundu. Davaya Aile  ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da müdahil oldu. Olay yerinde yapılan keşif sonrası oluşturulan bilirkişi raporu dava dosyasına girdi. Mahkeme başkanı tarafından okunan 35 sayfalık raporda özetle, "Maktülenin yüksekten düşmeye bağlı beyin kanaması ve kafa travması sonucu öldüğü, evde darp ile yaralandığına dair bir bilgi bulunmadığı, dolayısıyla olayın yüksekten düşme ile meydana gelebileceği, lezyonların yüksekten düşme ile uyumlu olduğu, şüpheli M.S.´nin DNA örneklerinin karı koca ilişkisinden kaynaklı olduğu için muhtemel ve olağan olduğu ve kriminal olaydan bağımsız olabileceği. G.S.´nin kazaen düşmesine neden olabilecek direk ya da dolaylı bir etken saptanmadığı" değerlendirmesi yapıldı.
Suçsuz olduğunu öne süren sanık M.S., "Allah şahittir ki suçsuzum. Eşimin telefonuna bir mesaj geldi. Ne olduğunu sorunca, kendini attı. Beni de böyle bir ateşin içine attı. 2 çocuğum bu olaya şahittir. Hayatım mahvoldu. 1 yıldır tutukluyum. Günahsız yere yatıyorum. Adalet istiyorum. Bu olayda benim en ufak bir suçum varsa idam edin. Yemin ederim ben suçsuzum" diye konuştu.
Duruşma savcısı sanığın `eşi kasten öldürmek´ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının esasa ilişkin savunma yapmak için süre istemesi üzerine duruşmayı erteleyerek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2021-05-18 21:57:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobiller çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 yaralı Kazada otomobilin tekeri çıktı, aküsü fırladı
YEREL HABERLER Otomobiller çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 ...
Erciyes´in isminin geçtiği 2 bin 800 yıllık kitabe Kayseri´ye getirildi
YEREL HABERLER Erciyes´in isminin geçtiği 2 bin 800 yıllık kitabe ...
Eşinin ölümüne sebep olduğu iddiasıyla yargılanan sanık duruşmada sinir krizi geçirdi
YEREL HABERLER Eşinin ölümüne sebep olduğu iddiasıyla yargılanan ...
Erciyes Dağı'nın 2 bin 800 yıl önceki isminin yazıldığı yazıt Kayseri Müzesi'nde İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun: "Karatay Han Vakfiyesi gibi detay veren başka bir vakfiye günümüze ulaşmamış" Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu: "Bu eser Kayseri'nin her zaman önemli olduğunu göstermesi için önemli"
YEREL HABERLER Erciyes Dağı'nın 2 bin 800 yıl önceki isminin ...
Ablalarının yasak aşk yaşadığını iddia ettikleri bir kişiyi sopalarla darp eden 2 kardeşe 4’er yıl 2’şer ay hapis cezası
YEREL HABERLER Ablalarının yasak aşk yaşadığını iddia ettikleri bir ...
Uyuşturucu madde kullanmak iddiası ile yargılanan sanığa 3 yıl 6 ay hapis
YEREL HABERLER Uyuşturucu madde kullanmak iddiası ile yargılanan ...
Uyuşturucu tacirine 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 600 TL para cezası
YEREL HABERLER Uyuşturucu tacirine 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 600 TL ...
İşadamı Saffet Arslan'ın acı günü
YEREL HABERLER İşadamı Saffet Arslan'ın acı günü
TDP ekipleri bir ayda yüzlerce vatandaşla ulaştı, çeşitli konularda bilgilendirme yaptı
YEREL HABERLER TDP ekipleri bir ayda yüzlerce vatandaşla ulaştı, ...
Kayseri'de bir ay içerisinde 106 bin 433 araç kontrol edildi, bin 232 araç trafikten men edildi
YEREL HABERLER Kayseri'de bir ay içerisinde 106 bin 433 araç kontrol ...
FETÖ üyesi sanığa 6 yıl 3 ay hapis
YEREL HABERLER FETÖ üyesi sanığa 6 yıl 3 ay hapis
KPSS sorularını alarak sınava giren FETÖ/PDY sanığına 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası Mahkemede tutuklandı, neye uğradığını şaşırdı
YEREL HABERLER KPSS sorularını alarak sınava giren FETÖ/PDY sanığına ...
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün '19 Mayıs' klibi büyük beğeni topladı Kayseri’nin tarihi ve kültürel mekanlarında çekilen klipte milli sporcular hünerlerini sergiledi, Atatürk’e selam verdi
YEREL HABERLER Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün '19 Mayıs' ...
1 ayda 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 22 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER 1 ayda 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 22 kişi ...
Kayseri'de, iş yerlerinden 65 bin liralık hırsızlığın şüphelileri adliyede 
YEREL HABERLER Kayseri'de, iş yerlerinden 65 bin liralık hırsızlığın ...
Aranması bulunan 360 kişi yakalandı, kayıp olan 71 kişi bulundu
YEREL HABERLER Aranması bulunan 360 kişi yakalandı, kayıp olan 71 ...
Başkan Büyükkılıç projeleri masaya yatırdı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç projeleri masaya yatırdı
Başkan Yavuz: "Devletimiz hiç bir hesabı yarım bırakmamıştır, bırakmayacaktır"
YEREL HABERLER Başkan Yavuz: "Devletimiz hiç bir hesabı yarım ...
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü´nden 19 Mayıs temalı kısa film
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü´nden 19 Mayıs temalı ...
FETÖ sanığı öğretmene 8 yıl hapis
YEREL HABERLER FETÖ sanığı öğretmene 8 yıl hapis
Başkan Palancıoğlu gençlerden gelecekleri için başarı sözü istedi
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu gençlerden gelecekleri için başarı ...
Talas Belediye Meclisi toplandı
YEREL HABERLER Talas Belediye Meclisi toplandı
Ahmet Taş: “İsrail yakmaya yıkmaya öldürmeye Ramazan’da da devam etti”
YEREL HABERLER Ahmet Taş: “İsrail yakmaya yıkmaya öldürmeye ...
Kayseri´de yetiştirilen Türk somonu, iç ve dış piyasaya sunuluyor
YEREL HABERLER Kayseri´de yetiştirilen Türk somonu, iç ve dış ...