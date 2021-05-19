Kayserispor’un iç saha karnesi Kayserispor 5 kez kazandı

Süper Lig 20202021 sezonunu 41 puanla 17. sırada tamamlayan Kayserispor, iç sahada 5 galibiyet aldı.

Süper Lig 20202021 futbol sezonunda sahasında 20 maça çıkan Kayserispor, bunların 5'ini kazanırken 7 beraberlik 8 mağlubiyet elde etti. Rakip fileleri 20 kez havalandıran Sarı kırmızılılar, kalesinde ise 25 gol gördü.

Kayserispor, rakiplerini Kadir Has Stadı'nda konuk ederken Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor, Başakşehir, Rizespor ve Denizlispor’u yendi. Sarı Kırmızılılar, sahasında Erzurumspor, Sivasspor, Hatayspor, Konyaspor, Beşiktaş, Galatasaray, Antalyaspor ve Fenerbahçe’ye ise mağlup oldu. Kayserispor’un bu sezon sahasında oynadığı 20 maçta aldığı sonuçlar şu şekilde:

KayserisporKasımpaşa 10

KayserisporErzurumspor 13

KayserisporSivasspor 13

Kayserispor Hatayspor 01

KayserisporKaragümrük 00

KayserisporTrabzonspor 00

KayserisporKonyaspor 12

KayserisporBeşiktaş 02

KayserisporYeni Malatya 10

KayserisporBaşakşehir 20

KayserisporAlanyaspor 11

KayserisporAnkaragücü 00

KayserisporRizespor 21

KayserisporGalatasaray 03

KayserisporGöztepe 11

KayserisporAntalyaspor 01

KayserisporGençlerbirliği 22

KayserisporDenizlispor 63

KayserisporGaziantep 00

KayserisporFenerbahçe 12

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