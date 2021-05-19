Kayserispor’un iç saha karnesi Kayserispor 5 kez kazandı

Süper Lig 20202021 sezonunu 41 puanla 17. sırada tamamlayan Kayserispor, iç sahada 5 galibiyet aldı.
Süper Lig 20202021 futbol sezonunda sahasında 20 maça çıkan Kayserispor, bunların 5'ini kazanırken 7 beraberlik 8 mağlubiyet elde etti. Rakip fileleri 20 kez havalandıran Sarı kırmızılılar, kalesinde ise 25 gol gördü.
Kayserispor, rakiplerini Kadir Has Stadı'nda konuk ederken Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor, Başakşehir, Rizespor ve Denizlispor’u yendi. Sarı Kırmızılılar, sahasında Erzurumspor, Sivasspor, Hatayspor, Konyaspor, Beşiktaş, Galatasaray, Antalyaspor ve Fenerbahçe’ye ise mağlup oldu. Kayserispor’un bu sezon sahasında oynadığı 20 maçta aldığı sonuçlar şu şekilde:
KayserisporKasımpaşa 10
KayserisporErzurumspor 13
KayserisporSivasspor 13
Kayserispor Hatayspor 01
KayserisporKaragümrük 00
KayserisporTrabzonspor 00
KayserisporKonyaspor 12
KayserisporBeşiktaş 02
KayserisporYeni Malatya 10
KayserisporBaşakşehir 20
KayserisporAlanyaspor 11
KayserisporAnkaragücü 00
KayserisporRizespor 21
KayserisporGalatasaray 03
KayserisporGöztepe 11
KayserisporAntalyaspor 01
KayserisporGençlerbirliği 22
KayserisporDenizlispor 63
KayserisporGaziantep 00
KayserisporFenerbahçe 12
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.