(Özel) Yerli aşıda faz-2 çalışmalarında iyi sonuçlar elde edildi ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış: “Faz-3 çalışması da başarılı geçer diye ümit ediyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlık ve Spor Bayramı kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Yerli aşıda faz-2 çalışmalarında iyi sonuçlar elde edildi ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış: “Faz-3 çalışması da başarılı geçer diye ümit ediyoruz”

İHA

(Özel) Yerli aşıda faz-2 çalışmalarında iyi sonuçlar elde edildi ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış: “Faz-3 çalışması da başarılı geçer diye ümit ediyoruz”

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, çalışmaların devam ettiği yerli aşıyla alakalı olarak, “Faz2 aşaması etkinlik aşamasından çok önemliydi. Faz2’de beklediğimizin üstünde çok daha iyi sonuçlar elde ettik. Çok gururlandık ve bizi çok mutlu etti” dedi.
Yerli aşı çalışmalarının devam ettiği ERÜ’de, faz2 çalışmaları beklenilenin üzerinde güzel sonuç verdi. İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, “Yerli aşıda faz2 çalışmamız bitti. Çok şükür ki, çok güzel sonuçlar elde ettik. Nisan ayı sonu itibariyle Sağlık Bakanlığımıza raporlayacağımızı ifade etmiştik ve raporladık. Çok güzel sonuçlar elde ettik. Yerli aşı çalışmamız Sağlık Bakanlığı ve TUSEB’in desteğiyle yürüttüğümüz bir çalışmadır. Sağlık Bakanlığı ve TUSEB koordinasyonunda faz3 çalışmaları da başladı. İnşallah en kısa zamanda faz3 çalışmaları da tamamlanır ve bir an önce yerli aşımıza kavuşuruz” ifadelerini kullandı.
“Faz3 çalışmaları sonucunda dozlamalarda yapıldıktan sonra hastaneye yatma oranı, hasta olma oranı gibi birçok oranlara bakılacak” diyen Çalış, “Faz1 çalışmaları daha çok yan etkiyle alakalı çalışmalardır. Orada ciddi bir yan etki görülmedi ve daha sonra faz2 çalışmasına geçmiştik. Faz1’de etkinliğe bakılmıştı ama asıl yan etki bakımından ve güvenlik bakımından çok önemliydi. Faz2 aşaması etkinlik aşamasından çok önemliydi. Faz2’de beklediğimizin üstünde çok daha iyi sonuçlar elde ettik. Çok gururlandık ve bizi çok mutlu etti. Bunu da Sağlık Bakanlığı’na raporlamış olduk. Faz3 çalışmaları sonucunda dozlamalarda yapıldıktan sonra hastaneye yatma oranı, hasta olma oranı gibi birçok oranlara bakılacak. Sonrasında da inşallah kısa sürede faz3 çalışması da başarılı geçer diye ümit ediyoruz ve bir an önce yerli aşımıza geçeriz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Başkan Mahallemizde' çevrimiçi buluşmaları sürüyor
YEREL HABERLER 'Başkan Mahallemizde' çevrimiçi buluşmaları sürüyor
Başkan Gülsoy: "Destekler; hem esnafa hem de çarşıya, pazara hareketlilik kazandıracak"
YEREL HABERLER Başkan Gülsoy: "Destekler; hem esnafa hem de çarşıya, ...
Kocasinan Belediyesi Ramazan’da Osmanlı geleneğini yaşattı, ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Kocasinan Belediyesi Ramazan’da Osmanlı geleneğini ...
Kayserispor’un iç saha karnesi Kayserispor 5 kez kazandı
YEREL HABERLER Kayserispor’un iç saha karnesi Kayserispor 5 kez ...
Kayserispor 7 kırmızı kart gördü
YEREL HABERLER Kayserispor 7 kırmızı kart gördü
Sokağa çıkma kısıtlamasında asker eğlencesi düzenlendi
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasında asker eğlencesi ...
Eşinin ölümüne neden olmakla yargılanan kocaya ağırlaştırılmış müebbet istemi
YEREL HABERLER Eşinin ölümüne neden olmakla yargılanan kocaya ...
Otomobiller çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 yaralı Kazada otomobilin tekeri çıktı, aküsü fırladı
YEREL HABERLER Otomobiller çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 ...
Erciyes´in isminin geçtiği 2 bin 800 yıllık kitabe Kayseri´ye getirildi
YEREL HABERLER Erciyes´in isminin geçtiği 2 bin 800 yıllık kitabe ...
Eşinin ölümüne sebep olduğu iddiasıyla yargılanan sanık duruşmada sinir krizi geçirdi
YEREL HABERLER Eşinin ölümüne sebep olduğu iddiasıyla yargılanan ...
Erciyes Dağı'nın 2 bin 800 yıl önceki isminin yazıldığı yazıt Kayseri Müzesi'nde İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun: "Karatay Han Vakfiyesi gibi detay veren başka bir vakfiye günümüze ulaşmamış" Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu: "Bu eser Kayseri'nin her zaman önemli olduğunu göstermesi için önemli"
YEREL HABERLER Erciyes Dağı'nın 2 bin 800 yıl önceki isminin ...
Ablalarının yasak aşk yaşadığını iddia ettikleri bir kişiyi sopalarla darp eden 2 kardeşe 4’er yıl 2’şer ay hapis cezası
YEREL HABERLER Ablalarının yasak aşk yaşadığını iddia ettikleri bir ...
Uyuşturucu madde kullanmak iddiası ile yargılanan sanığa 3 yıl 6 ay hapis
YEREL HABERLER Uyuşturucu madde kullanmak iddiası ile yargılanan ...
Uyuşturucu tacirine 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 600 TL para cezası
YEREL HABERLER Uyuşturucu tacirine 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 600 TL ...
İşadamı Saffet Arslan'ın acı günü
YEREL HABERLER İşadamı Saffet Arslan'ın acı günü
TDP ekipleri bir ayda yüzlerce vatandaşla ulaştı, çeşitli konularda bilgilendirme yaptı
YEREL HABERLER TDP ekipleri bir ayda yüzlerce vatandaşla ulaştı, ...
Kayseri'de bir ay içerisinde 106 bin 433 araç kontrol edildi, bin 232 araç trafikten men edildi
YEREL HABERLER Kayseri'de bir ay içerisinde 106 bin 433 araç kontrol ...
FETÖ üyesi sanığa 6 yıl 3 ay hapis
YEREL HABERLER FETÖ üyesi sanığa 6 yıl 3 ay hapis
KPSS sorularını alarak sınava giren FETÖ/PDY sanığına 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası Mahkemede tutuklandı, neye uğradığını şaşırdı
YEREL HABERLER KPSS sorularını alarak sınava giren FETÖ/PDY sanığına ...
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün '19 Mayıs' klibi büyük beğeni topladı Kayseri’nin tarihi ve kültürel mekanlarında çekilen klipte milli sporcular hünerlerini sergiledi, Atatürk’e selam verdi
YEREL HABERLER Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün '19 Mayıs' ...
1 ayda 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 22 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER 1 ayda 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 22 kişi ...
Kayseri'de, iş yerlerinden 65 bin liralık hırsızlığın şüphelileri adliyede 
YEREL HABERLER Kayseri'de, iş yerlerinden 65 bin liralık hırsızlığın ...
Aranması bulunan 360 kişi yakalandı, kayıp olan 71 kişi bulundu
YEREL HABERLER Aranması bulunan 360 kişi yakalandı, kayıp olan 71 ...
Başkan Büyükkılıç projeleri masaya yatırdı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç projeleri masaya yatırdı