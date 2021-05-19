(Özel) Yerli aşıda faz-2 çalışmalarında iyi sonuçlar elde edildi ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış: “Faz-3 çalışması da başarılı geçer diye ümit ediyoruz”

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, çalışmaların devam ettiği yerli aşıyla alakalı olarak, “Faz2 aşaması etkinlik aşamasından çok önemliydi. Faz2’de beklediğimizin üstünde çok daha iyi sonuçlar elde ettik. Çok gururlandık ve bizi çok mutlu etti” dedi.

Yerli aşı çalışmalarının devam ettiği ERÜ’de, faz2 çalışmaları beklenilenin üzerinde güzel sonuç verdi. İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, “Yerli aşıda faz2 çalışmamız bitti. Çok şükür ki, çok güzel sonuçlar elde ettik. Nisan ayı sonu itibariyle Sağlık Bakanlığımıza raporlayacağımızı ifade etmiştik ve raporladık. Çok güzel sonuçlar elde ettik. Yerli aşı çalışmamız Sağlık Bakanlığı ve TUSEB’in desteğiyle yürüttüğümüz bir çalışmadır. Sağlık Bakanlığı ve TUSEB koordinasyonunda faz3 çalışmaları da başladı. İnşallah en kısa zamanda faz3 çalışmaları da tamamlanır ve bir an önce yerli aşımıza kavuşuruz” ifadelerini kullandı.

“Faz3 çalışmaları sonucunda dozlamalarda yapıldıktan sonra hastaneye yatma oranı, hasta olma oranı gibi birçok oranlara bakılacak” diyen Çalış, “Faz1 çalışmaları daha çok yan etkiyle alakalı çalışmalardır. Orada ciddi bir yan etki görülmedi ve daha sonra faz2 çalışmasına geçmiştik. Faz1’de etkinliğe bakılmıştı ama asıl yan etki bakımından ve güvenlik bakımından çok önemliydi. Faz2 aşaması etkinlik aşamasından çok önemliydi. Faz2’de beklediğimizin üstünde çok daha iyi sonuçlar elde ettik. Çok gururlandık ve bizi çok mutlu etti. Bunu da Sağlık Bakanlığı’na raporlamış olduk. Faz3 çalışmaları sonucunda dozlamalarda yapıldıktan sonra hastaneye yatma oranı, hasta olma oranı gibi birçok oranlara bakılacak. Sonrasında da inşallah kısa sürede faz3 çalışması da başarılı geçer diye ümit ediyoruz ve bir an önce yerli aşımıza geçeriz” dedi.

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