Kayseri’de 19 Mayıs coşkusu

Kayseri’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Kayseri'de bir dizi etkinlik düzenledi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Burada açıklamalarda bulunan Kabakcı, "19 Mayıs Türk’ün direnişinin, ayağa kalkışının ve esarete, teslimiyete, mandaya, isyan bayrağın açtığı gündür. Türkiye Cumhuriyeti; milletimizin birlik ve beraberliğini tüm unsurlarıyla bir arada yaşama ve ortak değerlerde kenetlenme iradesinin ortaya çıkardığı eşsiz bir eserdir. Geçmişini, tarihini, kültürünü bilen özüne ve geçmişine sahip çıkan ve bunu da gençlerine aktarabilen toplumlar ilelebet yaşama hakkına sahiptirler. Bu bilinçle 19 Mayıs 1919’da ilk bağımsızlık ateşini yakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yapmış olduğu çalışmalar ve gerçekleştirdiği kongreler ile Kurtuluş Savaşı’nı ona inanan milleti ile birlikte sürdürmüş, kazanılan bu zaferin devam etmesi ve vatanımızın kalkınması için gençlere olan güveni sebebiyle de bugünü siz gençlerimize armağan etmiştir. Gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacak gençlerimiz, her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan bugünlerde birliktelikle tüm sorunların üstesinden gelecek, geleceğin lider ülkesi Türkiye’yi daha güçlü bir hale getirecek. Biliyoruz ki siz gençlerimiz, Türk milletinin geleceği, yarınımızın teminatısınız. Yarınların sorumluluğunu üstlenebilecek şekilde, nitelikli, bilgili ve ideal sahibi insanlar olarak yetişmeniz için bizler elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Gençlerimizin de ‘vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır’ sözünü rehber edinerek çok çalışıp, ilerde şahsınıza verilecek olan görevi en iyi şekilde yapacağınızdan asla şüphemiz yoktur. Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı tebrik ediyor, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum” dedi.

Programa Kabakcı'nın yanı sıra, protokol üyeleri, siyasi partilerin il başkanları ve öğrenciler katıldı.

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