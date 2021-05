Başkan Büyükkılıç, Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan'ı ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ı makamında ziyaret etti.

Hem kent merkezinde hem de ilçelerde yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bulduğu her fırsatta ilçe ziyaretinde bulunuyor. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ı ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, ilçede planlanan çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu. Uyum kültürü içerisinde Hacılar’ın projelerine destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman 16 ilçenin yanında olduklarını, dayanışma anlayışı içerisinde bu güzel şehre hizmet etmeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da Başkan Büyükkılıç’ı Hacılar’da misafir etmekten mutluluk duyduğunu belirterek, “Kıymetli büyüğümüz olan başkanımıza nazik ziyaretleri için ve her zaman yanımızda olmasından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

