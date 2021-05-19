Kerem ile Aslı sergisi, Büyükşehir’de

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, belediye fuaye alanında açılan İran’ın İsfahan’dan Kayseri Erciyes’e uzanan Kerem ile Aslı’nın hüzünlü ve çok az bilinen sevda hikâyesinin yer aldığı minyatür sergiyi gezdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından hazırlanan ve büyük ilgi gören canlı anlatımlı sanal sergi, şimdi de Büyükşehir Belediyesi fuaye alanında açıldı.

3 ay gibi kısa bir sürede hazırlanan 18 farklı el sanatı ve 24 eserden oluşan Kerem ile Aslı’nın hikâyesinin anlatıldığı sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergiyi gezen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, pandemi sürecine rağmen hiçbir mazeret üretmeden faaliyetlerini sürdüren KAYMEK’in gerek yetkililerine, gerek kursiyerlerine, gerekse de eğitmenlerine teşekkür etti.

Kerem ile Aslı, 16. yüzyılda İran’da bir şahın oğlu olan Kerem ile şahın hazinedarı olan keşişin Aslı isimli kızı arasında yaşanan bir sevda öyküsüdür. Sergide, Kerem ile Aslı sevdasının İran’ın en önemli şehirleri olan İsfahan’dan Kayseri’ye uzanan hüzünlü yaşanmış gerçeği, KAYMEK eğitmenleri tarafından sıfır atık projesine katkı sağlamak amacıyla yüzde 90 atık malzemelerden yapılan minyatürle anlatılıyor.

Vatandaşların da ziyaret edebileceği sergide ayrıca, Kerem ile Aslı sevdasının ayrıntılarını içeren 8 tablo ve 2 çini vazo ve bir ağaç dalına asılan Kerem’in Aslı’ya yazdığı şiirler de yer alıyor.

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