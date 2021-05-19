Yerli aşıda Faz-2'nin raporları Sağlık Bakanlığı´na teslim edildi

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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)TÜRKİYE'de koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşılar arasında insan deneylerine başlanan ilk aşının çalışmalarının yürütüldüğü Kayseri Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (İKUM) Faz-2'nin rapor sonuçları Sağlık Bakanlığı´na teslim edildi.

ERÜ bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) tarafından koronavirüse karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nca (TÜSEB) desteklenen Covid-19 yerli aşısının Faz-1 çalışması, 44 gönüllü üzerinde yapıldı. İnaktif aşının Faz-2 çalışması, 10 Şubat'ta 250 gönüllü üzerinde başladı ve 9 Mart'ta tamamlandı. Faz-2 çalışmasında elde edilen sonuçların raporlanması süreci tamamlandı. Elde edilen raporların sonuçları Sağlık Bakanlığı´na teslim edildi. Raporlanan verilerin sonuçlarının Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanacağı öğrenildi. Ardından ise, Faz-3 aşamasına başlanacağı belirtildi.

DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-05-19 13:59:20



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