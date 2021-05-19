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Rektör Karamustafa: "19 Mayıs bir milletin yeniden dirilişe geçtiği önemli bir milattır"

İHA

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yıldönümü vesilesiyle mesaj yayımladı.

Rektör Karamustafa: "19 Mayıs bir milletin yeniden dirilişe geçtiği önemli bir milattır"

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102. yıldönümü vesilesiyle mesaj yayımladı.
Rektör Karamustafa mesajında, milletimizin kurtuluş mücadelesinin başlatıldığı bu günün gençlere bayram olarak armağan edilmesinin, geleceğimizin teminatı gençlere son derece önem ve değer verildiğinin bir göstergesi olduğuna işaret etti. Rektör Karamustafa’nın mesajı şöyle;
"19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 102. yıldönümünü kutluyoruz. 19 Mayıs 1919’da Samsun’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlatılan milli mücadele ülke sathına yayılarak, milletimizin azim ve kararlılığı ile vatanımızın işgalden kurtarılması sağlanmıştır. 19 Mayıs 1919, milletimizin topyekûn bağımsızlık mücadelesinin başlangıç noktasıdır. Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış bir milletin yeniden dirilişe geçtiği önemli bir milattır 19 Mayıs. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, gençliğe her zaman büyük önem vermiş, geleceğin güçlü Türkiye’sinin ancak vatan ve millet sevgisine sahip, donanımlı, çalışkan ve üretken gençlerle mümkün olabileceğine işaret etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk gençliğe hitabesinde, Türk gençliğinin birinci vazife olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin istiklali ve istikbalini ilelebet muhafaza ve müdafaa etme bilincine sahip olmasının önemine işaret etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin istiklalinin ve istikbalinin ebediyete kadar bekçisi olan gençlerimize her zaman güvenimiz tamdır. Geleceğimiz teminatı gençlerimiz, her karışı şehit kanıyla sulanmış bu vatan topraklarını sadece korumakla kalmayıp, ülkemizin her alanda ilerleyip gelişmesi ve büyümesi için çok çalışıp, Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet yaşatacak şekilde gelecek nesillere en iyi şekilde emanet edeceklerdir. Bu vesilelerle gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, başta devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bu vatanın bağımsızlığı uğruna canlarını hiç tereddütsüz feda etmiş tüm şehitlerimiz ile ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyor, hayatta olan gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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