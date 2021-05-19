Başkan Çolakbayrakdar: “Dönüşümle daha güzel bir Kocasinan inşa ediyoruz” Kocasinan belediyesi, 336 konutun anahtar teslimine başladı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın en büyük Kentsel Dönüşüm Projeleri’nden biri olan Yunusemre dönüşüm konutlarının 1. Etabında yer alan 336 konutun anahtar teslimine başlandı.

Pandemi nedeniyle 3 gün sürecek olan anahtar teslim törenin ilk gününde tapu belgelerini Başkan Çolakbayrakdar’ın elinden alan hak sahiplerinin heyecan ve mutluluğu görülmeye değerdi. Çocukluk hayallerini gerçekleştiren ve sevinçlerinden duygusal anlar yaşayan vatandaşların dualar ettiği Başkan Çolakbayrakdar ise Kentsel Dönüşüm Projeleriyle birlikte hem yeni bir Kocasinan hem de Kayseri’ye yakışır bir ilçe inşa etmeye devam ettiklerini vurguladı.

Türkiye’de ilk defa 336 konutun dijital ortamda noter huzurunda kura çekimiyle hak sahiplerinin belirlendiği Yunusemre kentsel dönüşüm konutlarının anahtar teslimine başlandı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 3 gün sürecek olan ve yoğunluk olmaması için belli zaman dilimi verilen ev sahiplerine konutlarının anahtarlarını teslim eden Başkan Çolakbayrakdar, onların hem hayır dualarını aldı hem de gönüllerini fethetti. Vatandaşlarla sohbet eden ve onların sevgisiyle karşılanan Başkan Çolakbayrakdar, “Yunusemre Mahallemizdeki kentsel dönüşüm konutlarımızın anahtar teslimine başladık. 3 gün sürecek olan 336 konutun anahtarları, hak sahiplerine teker teker verilecek. Pandemi şartlarından dolayı yoğunluk oluşturmamak için gün içerisinde sabahtan akşama kadar, her bir vatandaşımıza belli zaman dilimi verilerek, hak sahiplerine tapularını ve anahtarlarını alıyorlar. Hayırlı olmasını diliyorum. Sağlık, sıhhat ve huzur içerisinde yeni yapılan konutlarda herkese oturmak nasip olsun” ifadelerine yer verdi.

Kentsel dönüşüm ile tarihe geçecek projeleri hayata geçiren Başkan Çolakbayrakdar, dönüşüm sürecinin kolay olmadığına dikkat çekerek, şunları kaydetti:

“6 yıl önce gecekonduların olmuş olduğu bir bölgede, bir kentsel dönüşüm gerçekleştirdik. Vatandaşa dönüşümü görsellerle anlatarak işe başladık. Gerek çevrenin şartlarından dolayı gerekse bu bölgede yaşanan olumsuzluklar nedeniyle vatandaşlarımızda bir kaygı vardı. Ama bizim kararlı duruşumuz ve vatandaşımızın belediyeye olan güveni bugünlere kadar geldi. Bugün geldiğimiz noktada 336 konutun hepsi tamamlandı ve anahtarlar hak sahiplerine teslim ediliyor. Bu yuvalarda huzur içerisinde oturmak nasip olsun.”

Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm alanında Türkiye’ye örnek olacak bir proje olduğunu vurgulayarak, “Bir yanda imarsız yapıların olduğu gecekondu ve hoş olmayan çevre şartları vardı. Bir yandan ise sosyal donatısı olmayan bölge durumdaydı. Bundan sonra ise Allah nasip ederse etaplar halinde devam edecek olan bu dönüşüm konutlarıyla birlikte hem sosyal donatıları hem de çevre şartlarıyla daha güzel bir Kocasinan’ı inşa etmeye devam edeceğiz. Diğer mahallelerimizde bulunan dönüşüm çalışmaları aynı hızla devam ediyor. Yaptığımız kentsel dönüşüm projeleriyle birlikte Kocasinan’ımızı yenilemek ve yeni bir Kocasinan inşa etmek noktasında kararlılığımız aynı ilk günkü heyecan ve şevkle devam ediyor. Bütün ekibimi kutluyorum. Bütün emeklerin karşılığını; bugün burada vatandaşların gözlerinin içindeki mutluluk ve duaları vermiş oldu. Bizlerde inşallah bundan sonra yeni etaplar ve yeni bölgelerin ve yeni kentsel dönüşüm alanlarının çalışmalarıyla birlikte Kocasinan’ımıza ve Kayseri’mize yakışır bir şehir kurma noktasında çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar’ın yaptığı dönüşümle hayallerini gerçekleştiren ve sevinçlerinden duygusal anlar yaşayan vatandaşlar ise hüznü ve mutluluğu bir arada yaşadıklarını belirterek, Başkan Çolakbayrakdar’a dua edip, teşekkür etti.

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