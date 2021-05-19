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19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm vatandaşları saat 19.19’da balkonlarında ve kapılarında İstiklal Marşı okuma çağrısının ardından, Kayserili vatandaşlar balkonlara koştu.

Bu yıl korona virüs gölgesinde geçen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstiklal Marşı okuma çağrısının ardından şölen havasında kutlandı. Kayseri’de saat 19.19’da evlerinin balkonlarına ve kapılarına çıkan vatandaşlar hep bir ağızdan İstiklal Marşını okudu.

Vatandaşların ellerinde Türk Bayrakları ile çocuğundan yaşlısına şölen havasındaki kutlaması, İHA droneu ile havadan görüntülendi.

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