Kontrolden çıkan ticari araç kanala uçtu: 1 yaralı

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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kontrolden çıkan ticari araç kanala uçtu, kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi 474 Sokak üzerinde meydana gelen kazada, Y.K. idaresindeki 38 ADK 323 plakalı Ford marka ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucunda yol ortasında bulunan kanala uçtu. Kazada araç sürücüsü yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, ticari araç da bulunduğu yerden çekici ile kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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