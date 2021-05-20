Büyükkılıç tarihe ve turizme sahip çıkıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ile birlikte, kayadan oyma kiliselerin yanı sıra sayısız peri bacası bulunan Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Bölgesi’ni ziyaret etti. Bölgeye sahip çıkan Başkan Büyükkılıç, Soğanlı meydan düzenlemesi için proje çalışması yaptıklarını açıklayarak soğanlı bebekleri için satış alanlarının yapılması ile birlikte Tahtalı Kilisesi’nin de ayağa kaldırılarak turizme kazandırılacağını söyledi.

Başkan Büyükkılıç ve Vali Günaydın, birçok medeniyetin yaşadığı, eşsiz güzelliğinin yanı sıra çok sayıda kilise ve peri bacasının da yer aldığı Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Bölgesi’nde incelemelerde bulunarak, vatandaşlarla sohbet etti. Büyükkılıç ve Günaydın’a, Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Bayram, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, İl Kültür Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman da eşlik etti.

Başkan Büyükkılıç, incelemeleri sırasında bölgeyi yakından ilgilendiren çalışmaları da paylaştı. Tarihe ve turizme sahip çıkan ve bölgenin hak ettiği konuma ulaşması için gayret gösteren Başkan Büyükkılıç, Soğanlı Meydan Düzenlemesi yapılması için proje çalışması yaptıklarını belirtti.

El emeği göz nuru "Soğanlı Bebeği"ni dikerek satışını gerçekleştiren kadınlarla sıcak ve samimi bir sohbet de gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç, burada satış alanları yapılmasına yönelik çalışma yürüteceklerini ifade etti.

Heyet ile birlikte KayseriNiğdeNevşehir üçgeninde yer alan ve yerli yabancı turistlerin uğrak yeri olan Soğanlı bölgesindeki tarihi Tahtalı Kilisesi’ni gezen Büyükkılıç, beşinci veya altıncı yüzyılda kayaya oyulmuş şekilde yapılan Tahtalı Kilisesi’ndeki duvar fresklerini inceledi.

Başkan Büyükkılıç, “Tarihi dokunun fazla olduğu Soğanlı bölgemizde Tahtalı Kilisesi’nde incelemelerde bulunduk. Büyükşehir Belediyesi olarak bu tarihi mekanı ayağa kaldırarak turizme kazandıracağız. Bütün ilçelerimiz bizim için kıymetlidir. Büyükşehir Belediyesi olarak Kayserimizin her köşesine hizmet etmeye, Kayserimizi güzelleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Son olarak Soğanlı Akköy Barajı çevresinde incelemelerde bulunan heyet, Yeşilhisar Soğanlı gezisini sonlandırdı.

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