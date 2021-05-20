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Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün 5 projesi destek almaya hak kazandı ORAN'dan tarımsal kalkınmanın gelişmesi için destek

İHA

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün 5 projesi destek almaya hak kazandı ORAN'dan tarımsal kalkınmanın gelişmesi için destek

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve ORAN Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmeye hak kazanan 5 proje için imza töreni düzenlendi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde düzenlenen törende konuşan ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci; ajans olarak kırsal kalkınmanın gelişmesi için katkıda bulunmak istediklerini ifade ederek imzalanacak olan projelerin her birinin çok kıymetli olduğunu söyledi. Kilci; "2020 yılının sonlarına doğru ilan etmiş programların değerlendirme süreçleri bitmiş bulunmakta. Projelerin sözleşmesini imzalamaya başlıyoruz. Kayseri ilimizden de 14 proje destek almaya hak kazanmıştı. Bugün 4 projenin imzası için burada bulunuyoruz. Tabi bu projeler bizler için çok önemli. Pandemi sonrası hepimizin daha da önem verdiği ve anladığı tarımsal üretimin ve kırsal kalkınmanın gelişmesi için katkıda bulunmak istedik. Ajans yönetim kurulumuzun ve bakanlığımızın da onaylarıyla bu programa çıkmıştık. Toplamda 3 ilimiz için 18 buçuk milyon TL bir destek önümüzdeki 24 ay içerisinde tarımsal kalkınma için kullandırılmış olacak. Toplam bütçe büyüklükleri ise eş finansmanlarla beraber 30 milyon TL'ye yaklaşacak bu projelerimiz. Bugün imzalayacağımız projelerin her biri için çok kıymetli işler yapılacak. Katma değerli ve çiftçiye dokunan faaliyetler icra edilecek. Projelerimizin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Projeler hakkında bilgi veren Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin ise; "Mesai arkadaşlarımızın ciddi katkıları ve paydaşlarımızla beraber uzunca bir çalışma neticesinde kurmuş olduğumuz proje ekibimiz gece saatlerine kadar projeleri hazırladılar. Bu arkadaşlarımızın emeklerine teşekkür ediyorum. Amacımız ilimiz tarıma farklı kaynakları sağlayabilmek. 5 projemizin toplam bütçesi 4 milyon TL civarında. Elbette ki böyle bir zamanda ilimiz ekonomisine dahil olması bizim için de büyük bir mutluluk kaynağı. Bu projelerimiz içerisinde il müdürlüğümüzün özellikle sunduğu 'akıllı tarım uygulamaları'. Tarım Bakanlığımızın öngörmüş olduğu Tarım 4.0 çerçevesinde uzaktan algılama yöntemleriyle ürünlerin tespiti, ekim alanlarının oluşturulması için yapacağız. Yahyalı İlçe Müdürlüğümüz aracılığıyla sunmuş olduğumuz 'buda parçala ve kazan' da yine aynı şekilde budama atıklarının değerlendirilmesi konusu gündemde olacak. Teknolojik yemlerde özellikle Develi Süt Birliğimizin önderliğinde ilçe müdürlüğümüzle birlikte cips şeklinde hayvanlara sunacağımız yemlerimiz olacak. Yemin hayvan tarafından tamamen sindirilebilir hale gelmesi. Ülkemizde en önemli sıkıntılarımızdan bir tanesi maliyetlerinin yüksek olması. Bu maliyetlerin düşürülmesi anlamında hazırlanmış projenin hem ilçe çiftçilerimize hem de Kayserimize katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Yine Akkışla ilçemizde hazırlanmış olan projemizde özellikle bölgesel ürünlerin değerlendirilmesi amacıyla bir tesisin oluşturulması, burada katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi için bir proje hazırlandı. Bakanlık olarak bunu biraz güçlendirmek adına Bünyan ve Akkışla ilçelerimizde toplamda 50 dekarlık gileboru bahçesi kurulup inşallah önümüzdeki süreçte dahil edilmiş olacak. Özvatan ilçemizde üniversite hocalarımızın beraber hareket ederek hazırlamış oldukları bir projede de arılardan yan ürünlerin elde edilmesi anlamında ciddi destekler olacak. Destekleri esirgemeyen ajansımıza, valimize, belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
'Buda Parçala Kazan' Projesinin bütçesi 497 bin 362 TL, 'Akıllı Tarım Uygulamaları' Projesinin bütçesi 504 bin 38 TL, 'ORAN ile Teknolojik Yemler' Projesinin bütçesi 1 milyon 700 bin 2 TL, 'ORAN ile Yöresel Üretimi' Projesinin bütçesi 878 bin 660 TL, 'Zenginleştirilen Bitki Çeşitliliğiyle Arıcılığın ve Yenilikçi Arı Ürünlerinin Yaygınlaştırılması' Projesinin bütçesi 974 bin 533 TL olduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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