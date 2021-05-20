Başkan Çolakbayrakdar 336 ailenin hayalini gerçekleştirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çolakbayrakdar 336 ailenin hayalini gerçekleştirdi

İHA

Başkan Çolakbayrakdar 336 ailenin hayalini gerçekleştirdi

Kocasinan Belediyesi’nin Yunus Emre Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında tamamladığı modern evlerinin anahtarını ve tapusunu alan aileler, hayallerinin ötesinde bir eve kavuştuklarını ve çok memnun kaldıklarını belirterek, Başkan Çolakbayrakdar’a dualar ederek, mutluluklarını dile getirdi. 6 yıllık emeğin ardından Türkiye’ye örnek olan bir proje ortaya çıktığını belirten Başkan Çolakbayrakdar ise, “Yapmış olduğumuz dönüşümün karşılığını hemşehrilerimizin hayır duası, memnuniyeti ve güler yüzleri olarak alıyor ve mutlu oluyoruz. Bu bizim ilk günkü gibi devam eden çalışma şevkimizi ve heyecanımızı artırıyor” dedi.
Kentsel dönüşümü sosyal dönüşümle birlikte gerçekleştiren Başkan Çolakbayrakdar, “Kentsel dönüşümle özellikle vatandaşların yaşamına dokunarak, onların daha çağdaş şartlarda yaşamalarına ve hayallerini gerçekleştirebilme imkanı sunuyoruz.” diye konuştu. Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşümün sosyal bir dönüşüm olduğuna dikkat çekerek “Bizim gayretimiz; yarınlarımız ve çocuklarımız için uygun çevre şartları olan okulu, parkı, yeşil alanı, pazarı, camisi, sosyal donatıları yapılmış her türlü belediye hizmetlerinin olduğu çağdaş standartlarda verilebilen bir mahalle kurmaktır. Özellikle insana yakışır, hizmet verebileceğimiz, mahalle kültürünün korunduğu, insanların bir araya gelebildiği, huzurlu yaşam alanları oluşturmak için kentsel dönüşüm projeleri üretiyoruz. Genç, yaşlı, kadın, erkek olmak üzere 7’den 70’e tüm hemşehrilerimin sosyal ihtiyaçlarının karşılanabildiği huzur içerisinde; mutlu ve mesut yaşayabilecekleri, kendilerini ayrıcalıklı görebilecekleri Kocasinan’ı kurmak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
Yeni Kocasinan için büyük bir dönüşüme imza atan Başkan Çolakbayrakdar, “Ülkede örnek gösterilen kentsel dönüşüm projelerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Kentsel dönüşümle bölgenin ve vatandaşların ihtiyaçlarını gözeten çözümler üretiyoruz ve sosyal dönüşümle şehrin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Vatandaşların hayallerini gerçekleştirerek, mutlu ve huzurlu yaşayacakları yuvalar inşa ediyoruz. Sosyal bir dönüşüm şeklinde gerçekleştirdiğimiz kentsel dönüşüm çalışmalarımızın karşılığını; hemşehrilerimizin güveni, memnuniyeti ve güler yüzleri olarak alıyor ve mutlu oluyoruz ”şeklinde konuştu.
Hayallerinin gerçekleştirildiğine vurgu yapan ve evlerinin anahtarlarını teslim alan vatandaşlar ise gecekondu evlerde çok zorluklar çektiklerini belirterek, “Yeni konut, bizim hayal ettiğimizden daha iyi oldu. Hayalimizin ötesinde bir eve kavuştuk. Özellikle Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar’dan Allah razı olsun. Bu bölgede çok sıkıntılar yaşadık şimdi ise bambaşka bir bölge inşa edildi ve çehrenin kaderi değişti. Bundan dolayı başkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Gecegündüz yatıp kalktıkça her daim dua edeceğiz. Şu yaşlılıkta bize Rabbim, büyük bir nimet verdi. Rabbim, onlardan razı olsun. Duygularımı ifade edemem tarifsiz bir mutluluk. Mevlam herkese nasip etsin. Allah herkesi gecekondulardan kurtarsın” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün 5 projesi destek almaya hak kazandı ORAN'dan tarımsal kalkınmanın gelişmesi için destek
YEREL HABERLER Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün 5 projesi destek ...
Talas’tan Filistin’e destek
YEREL HABERLER Talas’tan Filistin’e destek
İstihdama en büyük katkı yine Kayseri Şeker'den
YEREL HABERLER İstihdama en büyük katkı yine Kayseri Şeker'den
Talas'ta 19 Mayıs coşkusu
YEREL HABERLER Talas'ta 19 Mayıs coşkusu
Palancıoğlu: “Soykırımın yıldönümünde Çerkes kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz”
YEREL HABERLER Palancıoğlu: “Soykırımın yıldönümünde Çerkes ...
Nursaçan: “Mesleki eğitim üretimin olmazsa olmazı”
YEREL HABERLER Nursaçan: “Mesleki eğitim üretimin olmazsa olmazı”
Arkadaşlık teklifini reddeden Arife öğretmeni öldürüp, intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Arkadaşlık teklifini reddeden Arife öğretmeni ...
Büyükkılıç tarihe ve turizme sahip çıkıyor
YEREL HABERLER Büyükkılıç tarihe ve turizme sahip çıkıyor
Tarihi kalede 19 Mayıs coşkusu
YEREL HABERLER Tarihi kalede 19 Mayıs coşkusu
Başkan Nursaçan: “Mesleki eğitim üretimin olmazsa olmazı”
YEREL HABERLER Başkan Nursaçan: “Mesleki eğitim üretimin olmazsa ...
(Özel haber) Dağcılardan Erciyes’e '19 Mayıs' tırmanışı
YEREL HABERLER (Özel haber) Dağcılardan Erciyes’e '19 Mayıs' ...
Arife öğretmen platonik aşk kurbanı oldu Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen öğretmeni tabancayla öldürdü
YEREL HABERLER Arife öğretmen platonik aşk kurbanı oldu Arkadaşlık ...
Parmağı yüzüğüne sıkışan şahsı itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Parmağı yüzüğüne sıkışan şahsı itfaiye kurtardı
Kontrolden çıkan ticari araç kanala uçtu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan ticari araç kanala uçtu: 1 yaralı
Kayserililer 7’den 70’e İstiklal Marşı için balkonlara koştu
YEREL HABERLER Kayserililer 7’den 70’e İstiklal Marşı için ...
Başkan Çolakbayrakdar: “Dönüşümle daha güzel bir Kocasinan inşa ediyoruz” Kocasinan belediyesi, 336 konutun anahtar teslimine başladı
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar: “Dönüşümle daha güzel bir ...
Melis Gülcan Galatasaray’da
YEREL HABERLER Melis Gülcan Galatasaray’da
Kayseri’de 19 Mayıs coşkusu devam ediyor
YEREL HABERLER Kayseri’de 19 Mayıs coşkusu devam ediyor
Rektör Karamustafa: "19 Mayıs bir milletin yeniden dirilişe geçtiği önemli bir milattır"
YEREL HABERLER Rektör Karamustafa: "19 Mayıs bir milletin yeniden ...
Develi'de gençlik yürüyüşü
YEREL HABERLER Develi'de gençlik yürüyüşü
Yerli aşıda Faz-2'nin raporları Sağlık Bakanlığı´na teslim edildi
YEREL HABERLER Yerli aşıda Faz-2'nin raporları Sağlık Bakanlığı´na ...
Kerem ile Aslı sergisi, Büyükşehir’de
YEREL HABERLER Kerem ile Aslı sergisi, Büyükşehir’de
Melikgazi Belediyesi’nden Mimarsinan OSB’ye yeni bağlantı yolu
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyesi’nden Mimarsinan OSB’ye yeni ...
Başkan Büyükkılıç, Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan'ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan'ı ...