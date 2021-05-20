Yahyalı Belediye Meclisi İsrail saldırılarını kınadı

Yahyalı Belediye Meclisi, İsrail'in, Filistin halkına ve Gazze şeridine yönelik düzenlediği saldırıları kınadı.

Yahyalı Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısının ikinci oturumu, Belediye Başkanı Esat Öztürk başkanlığında gerçekleştirdi. 4 Gündem Maddesi’nin görüşüldüğü mecliste, Belediye Meclis Üyesi Meral Koşar okuduğu bildiriyle İsrail'in Filistin halkına ve Gazze şeridine yönelik saldırılarını kınadı. Belediye Meclisi tarafından karar olarak da kabul edilen bildiride; “Müslümanların ilk kıblesi Mescidi Aksa ve çevresinde İsrail'in arife günü başlattığı, çocuklar ve kadınlar dahil çok sayıda masum Filistinlinin yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine sebep olan menfur saldırıları kınıyoruz. Bayram günlerinde sürdürülen ve Gazze'ye de yönetilen saldırılar, çok vahim bir boyuta ulaşmıştır. Olaylar sonucu yaralanan ve yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı her geçen gün artmaktadır. İsrail'in bu saldırıları, en kutsal hak olan yaşam hakkının ihlalidir. Filistinlilerin nesiller boyunca yaşadıkları topraklara el konulmasını hedefleyen bu saldırılar, orantısız güç kullanılarak hukuk dışı bir oldubitti yaratmaya yöneliktir. İsrail'in bu gayri insani saldırılarını şiddetle kınıyor, Birleşmiş Milletler ‘in saldırıların durdurulması için uluslararası hukuk ve temel insan hakları hukuku çerçevesinde yaptığı çağrıyı destekliyoruz. Kudüs ve Gazze'de son 10 gündür devam eden İsrail saldırganlığı BM kararlarına aykırı şekilde sürdürülen işgalin ve hukuk tanımazlığın geldiği son aşamayı ibretle gözler önüne sermektedir. Filistin topraklarında işlenen bu suçlardan dolayı İsrail'in hesap vermesi, suçların sorumlularının tespit edilerek yargılanması ve cezalandırılması için uluslararası toplumun birlikte hareket etme zamanı gelmiştir. Bu çerçevede, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) ivedilikle harekete geçmesini talep ediyor, bu maksatla insana ve yaşam hakkına saygı duyan herkesi sorumluluk üstlenmeye çağırıyoruz. Artık İsrail'e karşı net, güçlü ve etkili bir tavır alınması şarttır. Yahyalı Belediyesi Meclis Üyeleri olarak, İsrail'in saldırganlığının ve Filistin halkına yaptığı zulmün karşısında durmaya, Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının haklı özgürlük, adalet, hukuk ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi beyan ederiz.” ifadelerine yer verildi.

Bildirinin okunmasının ardından meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Esat Öztürk; “Meclis olarak oy birliği ile bildiri metnini karar olarak kabul ettik. İsrail’in zulmü yüreklerimizi dağlıyor. O zulmü bölgeye gitmeden, TV’lerden izleyerek, anlamak gerçekten zor. Terör devleti İsrail’e birilerinin dur demesi gerekiyor. Bir Selahaddin’in çıkıp dur diyeceğine eminiz. O Selahaddin’de inşallah Türkiye’den olacak” diye konuştu.

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