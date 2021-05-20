Kabakcı yüzme antrenörleri ile bir araya geldi

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Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri’deki yüzme antrenörleri ile yapılan toplantıda bir araya geldi.

İl Müdürlüğü Güreş Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda İl Müdürü Kabakcı; antrenörlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Toplantıda pandemi sürecinde yapılan çalışmalar değerlendirilirken süreç ve sonrası için istişarelerde bulunuldu.

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