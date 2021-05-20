Erkek çocuğunu istismar iddiasına 7,5 yıl hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de B.A. (18) isimli erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan K.Ş. (50), 7,5 yıl hapse çarptırıldı.
Olay, 2010-2011 yılları arasında Develi ilçesinde meydana geldi. İlçedeki bir lisenin rehberlik öğretmeni devamsızlık nedeniyle B.A. isimli erkek öğrencisiyle görüşme yaptı. B.A., öğretmenine 9-10 yıl önce babasının iş yerine çay içmeye gelen K.Ş., tarafından istismara uğradığını öne sürerek, `insan içine çıkamıyorum´ dedi. Rehberlik servisinde tutulan tutanak sonrası şüpheli K.Ş. hakkında, `çocuğun cinsel istismarı´ ve `hürriyeti yoksun kılma´ suçlarından dava açıldı.
Kayseri 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık K.Ş., hazır bulundu. Son sözünde önceki ifadelerini tekrar eden K.Ş., suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi. Mahkeme heyeti, K.Ş.´yi, `hürriyeti yoksun kılma´ suçundan 5 yıl, `basit cinsel istismar´ suçundan da 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 7,5 yıl hapis cezasına çarptırarak, Yargıtay süreci dikkate alınarak tutuksuzluk halinin devamına karar verdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2021-05-20 15:53:36
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