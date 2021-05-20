FETÖ sanığı karı kocaya hapis cezası



Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüte yardım ettikleri iddiasıyla tutuksuz yargılanan Ferit Y., 2,5 yıl, eşi Ayten Y. ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 4´üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 12 Şubat 2019´da kapatılan Bank Asya´ya para yatırdıkları iddiasıyla haklarında dava açılan ve tutuksuz yargılanan Ferit Y. ile eşi Ayten Y., karar duruşmasında bugün hakim karşısına çıktı. Örgüt ile hiçbir ilgilerinin olmadığını söyleyen sanıklar, beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, Ferit Y.´yi, `Örgüte bilerek ya da isteyerek yardım etme´ suçundan 2,5 yıl, Ayten Y.´yi ise aynı suçtan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Yargıtay süreci dikkate alınarak sanıkların tutuksuzluk hallerinin devamına hükmetti.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2021-05-20 17:12:07



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