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Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan otomobilin alkollü sürücüsü, kovalamacayla yakalandı

DHA

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan otomobilin alkollü sürücüsü, kovalamacayla yakalandı


Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin alkollü sürücüsü, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan sürücü ile otomobildeki 2 kişiye para cezası uygulandı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle gece saatlerinde Sivas Caddesi'nde uygulama yapan polis, B.Y.'nin (24) kullandığı 06 ATS 85 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya çalıştı. Yaklaşık 15 dakika süren kovalamaca sonucu otomobil, Argıncık Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde durduruldu. Sürücü ile otomobildeki Y.Ş. ve F.E. yakalandı. Yapılan kontrolde sürücünün alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye, 'alkollü araç kullanmak', 'polisin dur ihtarına uymamak', 'trafiği tehlikeye düşürmek' ve 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal' suçlarından ceza kesilerek, ehliyetine el konuldu. Diğer iki yolcuya ise 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal' suçundan cezai işlem uygulandı. Otomobil çekiciyle otoparka çekilirken, üzerlerinden bıçak çıkan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2021-05-21 01:36:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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