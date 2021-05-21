Kayserispor´lu Doğan´a Beşiktaş ve Fenerbahçe talip

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor´da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken kaleci Doğan Alemdar (18) ile Beşiktaş ve Fenerbahçe´nin ilgilendiği öğrenildi.
Hes Kablo Kayserispor´un genç kalecisi Doğan Alemdar, ligin 12´nci haftasında takımın birinci kalecisi Silviu Lung ve ikinci kalecisi İsmail Çipe´nin sakatlanmasının ardından kaleyi devraldı. Oynadığı ilk maçtan itibaren iyi performans sergileyen genç eldiven, 2 maç dışında lig sona erene kadar takımın kalesini korudu. Bu sezon 29 maçta forma giyen Doğan Alemdar, 2´si penaltı olmak üzere 90 kurtarış yaparken, kalesinde 35 gol gördü. Sarı kırmızılı takımın kalecisi 9 maçta ise, kalesini gole kapadı. Doğan´ın başarılı performansı, Beşiktaş ve Fenerbahçe´nin dikkatini çekti. İki ezeli rakibin Kayserisporlu yöneticileri arayarak genç eldivenin durumunu sordukları öğrenildi. Doğan Alemdar´ın takımıyla 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2021-05-21 11:07:21
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