Kayseri türkülerini gelecek nesillere aktarmak için birbirinden farklı etkinliklere imza atan Büyükşehir Belediyesinin 816 yaş arası çocuklara yönelik düzenlediği ve ilgiyle karşılanan Kayseri Türküleri Yarışması sonuçlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bilim, kültür, sanat ve edebiyat faaliyetlerinin çıtasını yükselterek sürekli hale getirdiği yarışmaları düzenlemeye devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla, pandemi sürecine rağmen kültür, sanat ve edebiyat adına yapılan yarışma ve sosyal aktivitelerle dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez 816 yaş arası çocukların katıldığı ‘Kayseri Türküleri Yarışması, Türkünü Söyle Kayseri’ adlı yarışma düzenlendi.

Jüri üyelerince yapılan değerlendirme sonucunda derece ve mansiyon ödülleri sahiplerini buldu. Bu kapsamda yarışmada birbirinden güzel Kayseri türkülerini seslendiren yarışmacılardan Özgür Akar birinci, Hatice Kübra Herdem ikinci ve Berivan Kaya da üçüncü oldu. Ayrıca mansiyon ödüllerini Hatice Berra Arslantaş, Armağansu Ateş ve İpek Boyarbay kazandı.

En az bir enstrüman eşliğinde kaydedilen 2 dakikalık video ile yarışmaya katılabilen 816 yaş arasındaki çocuklardan dereceye girenler ödüllendirilecek. Birinci olan yarışmacı diz üstü bilgisayar, ikinci yarışmacı tablet ve üçüncü yarışmacı da akıllı saat ödülü alacak. Ayrıca mansiyon ödülü kazanan yarışmacılardan birinciye keman, ikinciye bağlama ve üçüncüye ise gitar hediye edilecek.

Dereceye giren ve ödül hakkı kazanan gençler ileriki bir tarihte düzenlenecek olan ödül töreninde ödüllerini alacak. Ödül töreni tarihi ve yeri daha sonra Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin resmî sosyal medya hesaplarından ve internet sitelerinden duyurulacak.

Büyükşehir Belediyesi, medeniyetlerin beşiği olan Kayseri’de tarih, gelenek, kültür ve sanatı yansıtan eserleri gelecek nesillere aktarmaya devam edecek.

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