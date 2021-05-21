Bellona Kayseri Basketbol'dan 3 yeni transfer

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İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA)- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, yeni sezon öncesi Tuğba Oral, Derin Yaya ve Helin Boybeyi'ni transfer etti.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, 3 isimle anlaşma sağladı. Tuğba Oral, Derin Yaya ve Helin Boybeyi, 2021-2022 sezonunda Bellona Kayseri Basketbol forması giyecek. Konu ile ilgili açıklama yapan Bellona Kayseri Basketbol As Başkanı Özkan Arseven, "14 senedir takımımızı çalıştıran Ayhan Avcı ile 2 senelik anlaşma imzaladık. Ayhan Avcı'nın raporu doğrultusunda Tuğba Oral, Derin Yaya ve Helin Boybeyi'yi kadromuza kattık. Kulübümüze hayırlı olsun. Transfer çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-05-21 12:16:10



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