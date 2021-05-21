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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç'tan 'Erciyes' zirvesi

İHA

Başkan Büyükkılıç'tan 'Erciyes' zirvesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kış sezonunu tamamlayan Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi’nde yapılacak yaz sezonu proje ve çalışmalara yönelik kurmaylarıyla birlikte bir toplantı düzenledi.
Başkan Büyükkılıç, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ve ilgili daire başkanlarının katıldığı toplantıda proje ve çalışmaları masaya yatırdı.
Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıda açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, “Pandemi sürecinde arzu ettiğimiz ziyaretçi sayısına erişemesek de, biz Erciyes’imizdeki altyapı çalışmalarıyla ilgili eksiklerimizi giderme ve inşallah 20212022 sezonuna en güzel şekilde hazırlanma beklentilere cevap verme bağlamında, ‘neler yapmalıyız, neler yapacağız’ anlayışı içerisinde Erciyes A.Ş.’mizin genel müdürü ve ekibiyle Kayseri Büyükşehir Belediye’mizin Genel Sekreteri ve kıymetli ekibine fırsat vermiş bulunuyoruz. Ekipleri karşı karşıya getirip, çalışmaları değerlendiriyoruz. O anlayış içerisinde bir aradayız” dedi.

ERCİYES DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKİYOR
Başkan Büyükkılıç, Erciyes’teki sıcak su arama çalışmaları ve Yüksek İrtifa Merkezi’nin kamuoyunda dikkatleri üzerine çektiğine değinerek, şöyle konuştu:
“Tabi Erciyes’te, sıcak su ile ilgili çalışmaların yanı sıra kamuoyunda da yansıdığı ve görüldüğü gibi Yüksek İrtifa Merkezi’nin yegane en güzel koşulları taşıyan merkez olduğu herkes tarafından görülmektedir. Güzelliklerin yanında orada yapılacak olan otel yatırımları, aynı zamanda otopark çalışmaları da devam ediyor. Karayolları Genel Müdürlüğü’müzden KayseriDeveli arasındaki Erciyes Kayak Merkezi bölümüne gelen kısımdaki yolun kayak dönemlerinde sıkıntı oluşturması konusu ile ilgili ricada bulunduk. Trafikteki aksaklıklara sebep olması ve acil durumlarda da sorun oluşturmasından kaynaklı olarak, mini bir bypass mantığında çevre yolu oluşturma, 6 kilometre civarında, onunda takibini paylaşacağız.”
Erciyes’i standartları yüksek bir kayak merkezi haline getirmek için çalıştıklarını ifade eden Büyükkılıç, “Kısacası Erciyes’i daha da yaşanılabilir, daha da kayak merkezi olarak standartları yükseltilebilir bir merkez haline nasıl getirebiliriz. Ona bakacağız. Orada mekanik tesisleri ilgili çalışmaları değerlendireceğiz. Kısacası ‘Erciyes ile ilgili ne yaptık, ne yapacağız’ konusunu görüşmek üzere bir aradayız. Alınacak kararların, Erciyes’imize, şehrimize ve turizm camiasına hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

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