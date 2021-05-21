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Kayseri Şeker’e anlamlı bir ödül daha Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan Kayseri Şeker’e teşekkür plaketi

İHA

Kayseri Şeker’e anlamlı bir ödül daha Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan Kayseri Şeker’e teşekkür plaketi

Son 10 yıl boyunca Devletin tüm kurumlarına olan yükümlülüklerini zamanında hatta zamanından önce yerine getiren Kayseri Şeker, Sosyal Güvenlik Kurumunca teşekkür plaketi ile ödüllendirildi. Kurum Başkanı İsmail Yılmaz imzalı teşekkür plaketini, Kayseri Şeker adına Başkan Hüseyin Akay’a, SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül bizzat takdim etti.
Sosyal Güvenlik Haftası münasebetiyle; Türkiye’de çalışanların hizmetlerini Sosyal Güvenlik Kurumu’na yasal süre içerisinde bildiren ve primlerini düzenli olarak ödeyen firmalara yönelik başlatılan çalışma kapsamında, Kayseri Şeker yine anlamlı bir ödüle layık görüldü.
Bu kapsamda Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ı makamında bizzat ziyaret ederek ödülü takdim eden SGK Kayseri İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, belirlenen tüm kriterleri başarı ile yerine getiren Kayseri Şeker’e bu ödülü vermekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Sosyal Güvenlik Haftası münasebetiyle ve Sayın Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanımızın talimatlarıyla, Kayseri’de belli bir sayıda sigortalı işçi çalıştıran işyerlerimizi ziyaret edip, bu başarılarından dolayı bir de plaket vererek, kendilerine teşekkür etmek istedik. Bu belgeyi takdim edebilmemiz için tabi bazı kriterler vardı, bunların başında ise şirketlerin kurumumuza hiçbir zaman prim borcunun bulunmaması geliyordu. Kayseri Şeker’in de bu bağlamda hiçbir zaman prim borcu olmamış, hiçbir ceza ile muhatap olmamış ve Devletimiz ile herhangi bir sorun yaşamamıştır. İşte bu kriterleri dikkate alarak, Sayın Soysal Güvenlik Kurumu Başkanımızın da selamlarını ileterek, Kayseri Şeker’e bu belgeyi takdim etmekten mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.
Başkan Akay ise Kayseri Şeker’in 3 fabrikasıyla faaliyet gösterdiği illerde, istihdama en fazla katkı sağlayan kuruluşların başında geldiğini belirterek, “Bu belgeyi şerefle kabul ediyoruz. Ben başta Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanımıza teveccühlerinden dolayı, Kayseri Şeker adına çok teşekkür ediyorum. Kayseri Şeker geniş bir coğrafyada 3 fabrikasıyla faaliyet yürüten bir kuruluştur. Bu şirket 3 fabrikasıyla faaliyet gösterdiği illerde, istihdama en fazla katkı sağlayan kuruluşların başında geliyor. Tabi istihdama katkı sağlamanın yanında, devlete karşı yükümlülüklerimizin de zamanında yerine getirilmesi, çok önemlidir diye düşünüyorum. Bu çerçevede, Sayın İl Müdürümüzün ifade ettiği gibi Kayseri Şeker, kurumlara borcu olmadan son 10 yıldır, hem Vergi Dairelerimize hem de Sosyal Güvenlik Kurumumuza prim borçlarını 1 gün dahi geciktirmeden ödeyen büyük bir kuruluştur, şirketimiz bundan dolayı da hiçbir cezayı müeyyide ile muhatap olmamıştır. 20102011 yıllarında yaşanan sorunların da giderilmesi ile Kayseri Şeker sonraki 10 yıllık dönemde hiç sorun yaşamamış ve borçlarını zamanında ödemiştir, inşallah bundan sonra da hiçbir sorunla karşılaşmadan devam edecektir. Hem çiftçilerimize, hem çalışanlarımıza hem de Devletimize olan yükümlülüklerimizi öncelikli olarak yerine getirmek, bizim için en öncelikli görevlerin başında geliyor ve bunun içinde azami gayret gösteriyoruz. Kayseri Şeker bu başarılı performansını inşallah her noktada sürdürmeye devam edecektir. Tabi bu çalışmalarda elde edilen başarılar; marifet iltifata tabidir sözüyle, Devletimiz Kurumlarının Başkanlarının, Müdürlerinin ve yöneticilerinin bu başarıları takdir ediyor olması da, bizim için ayrı bir kıvanç vesilesidir. Ben bu ince yaklaşımlarından ve teveccühlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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