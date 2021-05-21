Develi’de yağmur duası

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Kayseri’nin Develi ilçesinde Cuma namazı sonrasında yağmur duası edildi.

Develi ilçesinde beklenen yağışın olmamasıyla kuraklık yaşanmasından dolayı, Çarşı Camii’nde Cuma namazından sonra yağmur duası yapıldı. Namaz bitiminde ayağa kalkarak ellerini semaya açan cemaat, İlçe Müftüsü Emin Patan’ın yaptığı yağmur duasına 'amin' dedi.

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