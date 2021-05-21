“Gençlerimizin kültür ve bilim projeleri beni heyecanlandırıyor”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas’ta yaşayan gençlerle çevrimiçi buluşmada bir araya geldi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle gençlerle sohbet eden ve çeşitli konulardaki görüş ve önerilerini dinleyen Başkan Yalçın, “Gençlerimizin kültür, kitap ve bilim üzerine geliştirdikleri projeler beni heyecanlandırıyor” dedi.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen programa şiir okuyarak başlayan Başkan Yalçın, gençlerin gelecek adına söz sahibi olmalarını ve bu hususta fikir üretip proje geliştirmelerini çok önemli bulduğunu ifade etti.

Teknoloji, spor, sinema, kitap, eğitim ve sosyal yaşam gibi konularda entelektüel bir sohbet ortamının yaşandığı programda söz alan gençler, çeşitli konulardaki proje, görüş ve önerilerini dile getirdi.

AnneBebek Merkezi, iklim ve küresel ısınma, havacılık kulübü ile ortak çalışmalar, gençler için inovasyon merkezi ve teknopark oluşturma, sportif faaliyetler, sinema şöleni ve film okumaları gibi çok geniş bir yelpazede konuların ele alınıp fikirlerin tartışıldığı programda ayrıca bölgesel istek ve talepler de ele alındı. Başkan Yalçın ayrıca gençlere önerdikleri konularla ilgili görevler verdi ve proje hazırlayıp getirmelerini istedi.



“TAYYİP BAŞKAN’A SELAMIMI SÖYLE”

Başkan Yalçın’ın gençlerle yaptığı programa renk katan bir misafiri daha vardı.

Oğlunun yanına gelerek konuşmak istediğini söyleyen ve Başkan Yalçın ile samimi bir sohbet gerçekleştiren Ayşe Uruç teyze, hem sözleri hem de istekleri ile programa renk kattı.

Mahallesine yaptırılan Kur’an kursuna giderek sürekli Kur’an okuduğunu ifade eden Ayşe Teyze, “Bu Kur’an kursunu yaptıranlardan Allah razı olsun. Her gün Kur’an okuyorum. Başkanım sen görürsün, gördüğün zaman Cumhurbaşkanımız Tayyip Bey’e çok selamımı söyle. Ben araya girerek toplantınızı böldüysem kusura bakmayın. Allah yardımcınız olsun, Rabbim gününüzü gününüzden iyi geçirsin.” dedi.

“Senin de gençlik bayramın kutlu olsun Ayşe Teyze” diyerek Ayşe Uruç ile sohbete başlayan Başkan Yalçın da “Ayşe Teyzemizden alacağımız çok örnekler ve öğütler var gençler. Bakın dua ederken ‘Gününüz gününüzden iyi geçsin’ dedi. İşte bu Anadolu irfanıdır. Rabbim hepimize böyle güzellikler ihsan etsin.” diye konuştu.

Başkan Yalçın programı, son okuduğu kitaplardan bazılarını tanıtarak kapattı. Ayrıca katılan tüm gençlere Ömer Çuhadar’ın ‘Diyafram Nefesi’ kitabını hediye etti.

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