“Gençlerimizin kültür ve bilim projeleri beni heyecanlandırıyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Gençlerimizin kültür ve bilim projeleri beni heyecanlandırıyor”

İHA

“Gençlerimizin kültür ve bilim projeleri beni heyecanlandırıyor”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas’ta yaşayan gençlerle çevrimiçi buluşmada bir araya geldi.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle gençlerle sohbet eden ve çeşitli konulardaki görüş ve önerilerini dinleyen Başkan Yalçın, “Gençlerimizin kültür, kitap ve bilim üzerine geliştirdikleri projeler beni heyecanlandırıyor” dedi.
Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen programa şiir okuyarak başlayan Başkan Yalçın, gençlerin gelecek adına söz sahibi olmalarını ve bu hususta fikir üretip proje geliştirmelerini çok önemli bulduğunu ifade etti.
Teknoloji, spor, sinema, kitap, eğitim ve sosyal yaşam gibi konularda entelektüel bir sohbet ortamının yaşandığı programda söz alan gençler, çeşitli konulardaki proje, görüş ve önerilerini dile getirdi.
AnneBebek Merkezi, iklim ve küresel ısınma, havacılık kulübü ile ortak çalışmalar, gençler için inovasyon merkezi ve teknopark oluşturma, sportif faaliyetler, sinema şöleni ve film okumaları gibi çok geniş bir yelpazede konuların ele alınıp fikirlerin tartışıldığı programda ayrıca bölgesel istek ve talepler de ele alındı. Başkan Yalçın ayrıca gençlere önerdikleri konularla ilgili görevler verdi ve proje hazırlayıp getirmelerini istedi.

“TAYYİP BAŞKAN’A SELAMIMI SÖYLE”
Başkan Yalçın’ın gençlerle yaptığı programa renk katan bir misafiri daha vardı.
Oğlunun yanına gelerek konuşmak istediğini söyleyen ve Başkan Yalçın ile samimi bir sohbet gerçekleştiren Ayşe Uruç teyze, hem sözleri hem de istekleri ile programa renk kattı.
Mahallesine yaptırılan Kur’an kursuna giderek sürekli Kur’an okuduğunu ifade eden Ayşe Teyze, “Bu Kur’an kursunu yaptıranlardan Allah razı olsun. Her gün Kur’an okuyorum. Başkanım sen görürsün, gördüğün zaman Cumhurbaşkanımız Tayyip Bey’e çok selamımı söyle. Ben araya girerek toplantınızı böldüysem kusura bakmayın. Allah yardımcınız olsun, Rabbim gününüzü gününüzden iyi geçirsin.” dedi.
“Senin de gençlik bayramın kutlu olsun Ayşe Teyze” diyerek Ayşe Uruç ile sohbete başlayan Başkan Yalçın da “Ayşe Teyzemizden alacağımız çok örnekler ve öğütler var gençler. Bakın dua ederken ‘Gününüz gününüzden iyi geçsin’ dedi. İşte bu Anadolu irfanıdır. Rabbim hepimize böyle güzellikler ihsan etsin.” diye konuştu.
Başkan Yalçın programı, son okuduğu kitaplardan bazılarını tanıtarak kapattı. Ayrıca katılan tüm gençlere Ömer Çuhadar’ın ‘Diyafram Nefesi’ kitabını hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Develi’de yağmur duası
YEREL HABERLER Develi’de yağmur duası
Develi Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan 'hibe' teşekkürü
YEREL HABERLER Develi Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan 'hibe' ...
Kocasinan Belediyesi’nden vergi mesaisi
YEREL HABERLER Kocasinan Belediyesi’nden vergi mesaisi
Camide aşılama devam ediyor
YEREL HABERLER Camide aşılama devam ediyor
Reddettiği şahıs tarafından öldürülen Arife öğretmen gözyaşlarıyla uğurlandı
YEREL HABERLER Reddettiği şahıs tarafından öldürülen Arife öğretmen ...
Büyükkılıç, Tapu ve Kadastro Teşkilatı'nın 174. yıldönümünü kutladı
YEREL HABERLER Büyükkılıç, Tapu ve Kadastro Teşkilatı'nın 174. ...
Kayseri’de eller hem Filistin hem de yağmur için duaya kalktı
YEREL HABERLER Kayseri’de eller hem Filistin hem de yağmur için ...
Kocasinan’ın 150 milyon TL’lik Dönüşüm Projesi'nde mutlu son
YEREL HABERLER Kocasinan’ın 150 milyon TL’lik Dönüşüm Projesi'nde ...
Keykubat Mahallesi’nde dönüşüm devam ediyor
YEREL HABERLER Keykubat Mahallesi’nde dönüşüm devam ediyor
Kayseri Şeker’e anlamlı bir ödül daha Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan Kayseri Şeker’e teşekkür plaketi
YEREL HABERLER Kayseri Şeker’e anlamlı bir ödül daha Sosyal Güvenlik ...
Başkan Büyükkılıç'tan 'Erciyes' zirvesi
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç'tan 'Erciyes' zirvesi
Türk Diyanet Vakıf-Sen ve Yesevi Yardım Hareketi’nden Filistin’e yardım protokolü Türk Diyanet Vakıf-Sen Kayseri Başkanı Mustafa Salim Nursaçan: “Biz Filistinli kardeşlerimize sahip çıkmak istiyoruz”
YEREL HABERLER Türk Diyanet Vakıf-Sen ve Yesevi Yardım Hareketi’nden ...
Bellona Kayseri Basketbol'dan 3 yeni transfer
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Basketbol'dan 3 yeni transfer
Kayseri türküleri yarışması sonuçlandı
YEREL HABERLER Kayseri türküleri yarışması sonuçlandı
ORAN’ın 500 bin TL hibe verdiği projenin protokolü imzalandı
YEREL HABERLER ORAN’ın 500 bin TL hibe verdiği projenin protokolü ...
Başkan Yalçın'dan Çerkes Sürgünü açıklaması
YEREL HABERLER Başkan Yalçın'dan Çerkes Sürgünü açıklaması
(Özel) En doğal oyuncak Marangoz ustası ağaçları oyarak yüzlerce oyuncak yaptı
YEREL HABERLER (Özel) En doğal oyuncak Marangoz ustası ağaçları ...
Başkan Gülsoy: "157. yılında Çerkes sürgün ve soykırımını lanetliyorum"
YEREL HABERLER Başkan Gülsoy: "157. yılında Çerkes sürgün ve ...
KESOB Başkanı Övüç: "Temennimiz bu sürecin bir daha kapanma olmayacak şekilde devam etmesi"
YEREL HABERLER KESOB Başkanı Övüç: "Temennimiz bu sürecin bir daha ...
Kayserispor´lu Doğan´a Beşiktaş ve Fenerbahçe talip
YEREL HABERLER Kayserispor´lu Doğan´a Beşiktaş ve Fenerbahçe talip
SGK’dan Kayseri OSB'ye teşekkür
YEREL HABERLER SGK’dan Kayseri OSB'ye teşekkür
(ÖZEL) İlhan Parlak: Bu takım düşme stresini değil, Avrupa stresini yaşamalı
YEREL HABERLER (ÖZEL) İlhan Parlak: Bu takım düşme stresini değil, ...
Tomarza Kabak Çekirdeği Kavurma-Tuzlama Paketleme Tesisinin yapımı için imzalar atıldı
YEREL HABERLER Tomarza Kabak Çekirdeği Kavurma-Tuzlama Paketleme ...
Tomarza Devlet Hastanesi'nde hacamat tedavisi yapılmaya başlandı
YEREL HABERLER Tomarza Devlet Hastanesi'nde hacamat tedavisi ...