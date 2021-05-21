Öldürülen Arife öğretmen, duvakla son yolculuğuna uğurlandı (2)

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TABUTUN KAPAĞI KAPATILMADI

Kayseri´de arkadaşlık teklifini reddettiği Tolga Temur (29) tarafından tabancayla vurularak öldürülen rehberlik öğretmeni Arife Nur Sarıoğlu´nun (26), cenazesinde tabutun kapağının açık olması dikkat çekti. Tabutun üzerinin bölgedeki gelenek gereği kapatılmadığı belirtildi. Geleneklere göre, cenaze battaniyeye sarıldıktan sonra kapağı açık olacak şekilde tabuta konuluyor. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2021-05-21 17:24:10



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