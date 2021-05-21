Melikgazi’de anahtar teslimi

Melikgazi Belediyesi’nin Kentsel Dönüşüm projelerinden birisi olan Kâzım Karabekir Mahallesinde 9 blok 210 dairenin kura çekimi ve anahtar teslim programı düzenlendi. Pandemi süreci içerisinde vatandaşlar sosyal mesafe ve tedbirlere uyarak programa katılIrken, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Kazım Karabekir’de bulunan 210 anahtarını 210 ailemize teslim etmenin mutluluğunu yaşadık Kentsel dönüşüm projeleriyle mahallelerimiz yenileniyor ve dönüşüyor” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediyesi ilk Başkanı Şevket Bahçeçioğlu, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, Melikgazi meclis üyeleri ve muhtarların katıldığı törende kuralar çekilerek 210 aileye anahtarları teslim edildi.

210 ailenin bugün yeni yuvasına kavuştuğunu söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Kazım Karabekir Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi 210 dairemizde anahtar teslimini yaptık. Modern bir şehir anlayışıyla hareket ederek gerçekleştirdiğimiz kentsel dönüşümlerde, bugün 210 anahtarı 210 ailemize teslim etmenin mutluluğunu yaşadık. Bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Burada yeni bir yaşam alanı oluştu. Kayseri deyince kayseri modeli belediyecilik akla geliyor. Bu çalışmanın temelini atan Memduh Büyükkılıç Başkanımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza yeni evlerinin sağlık ve huzur getirmesini diler, hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç konuşmasında bu bölgenin artık Kayserinin prestij mahallelerinden biri olduğunu kısa sürede tamamlanan 9 bloktan oluşan 210 dairelik konutların yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ettiğini kaydetti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise, “Belediye başkanlarımız hizmette sınır tanımıyorlar. Bu bölge gecekondu evlerin olduğu bir mahalle idi. Ancak şimdi bakınız katlı modern yapıları, sosyal tesisleri ve parkları adeta yeniden bir şehir inşa edildi. Türkiye’nin tüm belediyeleri iyi biliyorum. Ancak bu ölçekli kentsel dönüşüm projesini başarı ile gerçekleştiren bir belediye inanın yok” dedi.

210 dairenin kura çekimi ile yapılan anahtar tesliminde töreninde katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.