Melikgazi’de anahtar teslimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Melikgazi’de anahtar teslimi

İHA

Melikgazi’de anahtar teslimi

Melikgazi Belediyesi’nin Kentsel Dönüşüm projelerinden birisi olan Kâzım Karabekir Mahallesinde 9 blok 210 dairenin kura çekimi ve anahtar teslim programı düzenlendi. Pandemi süreci içerisinde vatandaşlar sosyal mesafe ve tedbirlere uyarak programa katılIrken, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Kazım Karabekir’de bulunan 210 anahtarını 210 ailemize teslim etmenin mutluluğunu yaşadık Kentsel dönüşüm projeleriyle mahallelerimiz yenileniyor ve dönüşüyor” dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediyesi ilk Başkanı Şevket Bahçeçioğlu, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, Melikgazi meclis üyeleri ve muhtarların katıldığı törende kuralar çekilerek 210 aileye anahtarları teslim edildi.
210 ailenin bugün yeni yuvasına kavuştuğunu söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Kazım Karabekir Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi 210 dairemizde anahtar teslimini yaptık. Modern bir şehir anlayışıyla hareket ederek gerçekleştirdiğimiz kentsel dönüşümlerde, bugün 210 anahtarı 210 ailemize teslim etmenin mutluluğunu yaşadık. Bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Burada yeni bir yaşam alanı oluştu. Kayseri deyince kayseri modeli belediyecilik akla geliyor. Bu çalışmanın temelini atan Memduh Büyükkılıç Başkanımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza yeni evlerinin sağlık ve huzur getirmesini diler, hayırlı olmasını dilerim.” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç konuşmasında bu bölgenin artık Kayserinin prestij mahallelerinden biri olduğunu kısa sürede tamamlanan 9 bloktan oluşan 210 dairelik konutların yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ettiğini kaydetti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise, “Belediye başkanlarımız hizmette sınır tanımıyorlar. Bu bölge gecekondu evlerin olduğu bir mahalle idi. Ancak şimdi bakınız katlı modern yapıları, sosyal tesisleri ve parkları adeta yeniden bir şehir inşa edildi. Türkiye’nin tüm belediyeleri iyi biliyorum. Ancak bu ölçekli kentsel dönüşüm projesini başarı ile gerçekleştiren bir belediye inanın yok” dedi.
210 dairenin kura çekimi ile yapılan anahtar tesliminde töreninde katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Öldürülen Arife öğretmen, duvakla son yolculuğuna uğurlandı (2)
YEREL HABERLER Öldürülen Arife öğretmen, duvakla son yolculuğuna ...
Vatandaşlar, huzursuzluk çıkaran şahsı mahallelerinde istemiyor
YEREL HABERLER Vatandaşlar, huzursuzluk çıkaran şahsı mahallelerinde ...
Öldürülen Arife öğretmen, duvakla son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Öldürülen Arife öğretmen, duvakla son yolculuğuna ...
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: "Bu ülkede kadınlar reddettikleri kadınlar tarafından öldürülüyor"
YEREL HABERLER Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: "Bu ...
Sindelhöyük Mahallesindeki içme su hattı yenileniyor
YEREL HABERLER Sindelhöyük Mahallesindeki içme su hattı yenileniyor
“Gençlerimizin kültür ve bilim projeleri beni heyecanlandırıyor”
YEREL HABERLER “Gençlerimizin kültür ve bilim projeleri beni ...
Develi’de yağmur duası
YEREL HABERLER Develi’de yağmur duası
Develi Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan 'hibe' teşekkürü
YEREL HABERLER Develi Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan 'hibe' ...
Kocasinan Belediyesi’nden vergi mesaisi
YEREL HABERLER Kocasinan Belediyesi’nden vergi mesaisi
Camide aşılama devam ediyor
YEREL HABERLER Camide aşılama devam ediyor
Reddettiği şahıs tarafından öldürülen Arife öğretmen gözyaşlarıyla uğurlandı
YEREL HABERLER Reddettiği şahıs tarafından öldürülen Arife öğretmen ...
Büyükkılıç, Tapu ve Kadastro Teşkilatı'nın 174. yıldönümünü kutladı
YEREL HABERLER Büyükkılıç, Tapu ve Kadastro Teşkilatı'nın 174. ...
Kayseri’de eller hem Filistin hem de yağmur için duaya kalktı
YEREL HABERLER Kayseri’de eller hem Filistin hem de yağmur için ...
Kocasinan’ın 150 milyon TL’lik Dönüşüm Projesi'nde mutlu son
YEREL HABERLER Kocasinan’ın 150 milyon TL’lik Dönüşüm Projesi'nde ...
Keykubat Mahallesi’nde dönüşüm devam ediyor
YEREL HABERLER Keykubat Mahallesi’nde dönüşüm devam ediyor
Kayseri Şeker’e anlamlı bir ödül daha Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan Kayseri Şeker’e teşekkür plaketi
YEREL HABERLER Kayseri Şeker’e anlamlı bir ödül daha Sosyal Güvenlik ...
Başkan Büyükkılıç'tan 'Erciyes' zirvesi
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç'tan 'Erciyes' zirvesi
Türk Diyanet Vakıf-Sen ve Yesevi Yardım Hareketi’nden Filistin’e yardım protokolü Türk Diyanet Vakıf-Sen Kayseri Başkanı Mustafa Salim Nursaçan: “Biz Filistinli kardeşlerimize sahip çıkmak istiyoruz”
YEREL HABERLER Türk Diyanet Vakıf-Sen ve Yesevi Yardım Hareketi’nden ...
Bellona Kayseri Basketbol'dan 3 yeni transfer
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Basketbol'dan 3 yeni transfer
Kayseri türküleri yarışması sonuçlandı
YEREL HABERLER Kayseri türküleri yarışması sonuçlandı
ORAN’ın 500 bin TL hibe verdiği projenin protokolü imzalandı
YEREL HABERLER ORAN’ın 500 bin TL hibe verdiği projenin protokolü ...
Başkan Yalçın'dan Çerkes Sürgünü açıklaması
YEREL HABERLER Başkan Yalçın'dan Çerkes Sürgünü açıklaması
(Özel) En doğal oyuncak Marangoz ustası ağaçları oyarak yüzlerce oyuncak yaptı
YEREL HABERLER (Özel) En doğal oyuncak Marangoz ustası ağaçları ...
Başkan Gülsoy: "157. yılında Çerkes sürgün ve soykırımını lanetliyorum"
YEREL HABERLER Başkan Gülsoy: "157. yılında Çerkes sürgün ve ...