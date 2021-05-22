Otomobilin çarptığı öğretmen hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde otomobilin çarptığı Mustafa öğretmen hayatını kaybederken, oğlu da yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sultanhanı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mustafa Göker (45) ile oğlu yürüyüşe çıktı. Yol kenarında yürüyen ikiliye sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı. Kazada Mustafa Göker ağır yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, Göker''in hayatını kaybettiğini belirlerken, oğlu da hastanede tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan araç sürücüsünün de jandarmaya teslim olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.