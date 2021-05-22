Fenerbahçeli Tisserand Kapadokya´da tatil yapıyor

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Olcay DÜZGÜN/NEVŞEHİR,(DHA)-FENERBAHÇELİ futbolcu Marcel Tisserand, Türkiye´nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde tatil yapıyor.

Süper Lig´de sezonun sona ermesiyle Fenerbahçe´de forma giyen savunma oyuncusu Marcel Tisserand, eşi Laura ve çocuklarıyla birlikte Kapadokya bölgesine gitti. Burada ailesiyle birlikte tatil yapan Kongolu futbolcu, Kapadokya´da tarihi mekanları gezdi. Ailesiyle birlikte sıcak hava balonuna binen futbolcu, bölgeyi yüksekten izledi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Tisserand, "Türkler her zamanki gibi misafirperver. Teşekkürler Kapadokya" dedi.

DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-05-22 17:17:22



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