Kayseri gün batımında kızıla boyandı, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

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Kayseri'de güneşin batmasıyla beraber ortaya çıkan kızıl renk, güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Kayseri'de kapalı havanın ardından güneşin batmasıyla beraber ortaya çıkan kızıl renk, kendine hayran bıraktı. Yağan yağmurla beraber güneşte ortaya çıkınca, kentte gökkuşağı belirdi. Kızıl renk ile beraber ortaya çıkan gökkuşağı görenleri kendine hayran bıraktı.

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